Президент России Владимир Путин 14 июня пообещал прекратить боевые действия на Украине «в ту же минуту», как Киев объявит о выводе украинских войск из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, а также об отказе от вступления в НАТО. Как на заявление Путина отреагировали НАТО и Пентагон, — в материале RTVI.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг:

Не Украина должна выводить войска с украинской территории. Россия должна вывести свои войска с <…> украинской земли. <…> [Озвученное Путиным] предложение означает, что Россия хочет достичь своих военных целей, рассчитывая, что Украина должна отдать значительно большую территорию, чем Россия до сих пор смогла занять. Так что это не мирное предложение. Это предложение о большей агрессии.

Глава Пентагона Ллойд Остин:

[Путин] не в том положении, чтобы диктовать Украине, что она должна сделать для достижения мира. <…> Это именно то поведение, которое мы не хотим видеть. Мы не хотим видеть, как лидер одной страны однажды просыпается и решает, что он хочет стереть границу и аннексировать территорию своего соседа. Никто из нас не хочет жить в таком мире. <…>

[Путин] мог бы положить конец [боевым действиям] сегодня, если бы захотел. И мы призываем его сделать это и покинуть суверенную территорию Украины.