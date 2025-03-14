Спецпосланника президента США Кита Келлога отстранили от переговоров по урегулированию конфликта России и Украины из-за позиции Кремля, считающего его взгляды слишком «проукраинскими». Об этом сообщает NBC News со ссылкой на представителя американской администрации и неназванного российского чиновника.

Телеканал обратил внимание на отсутствие Келлога на двух саммитах в Саудовской Аравии с участием американской стороны. Речь идет о переговорах России и США в Эр-Рияде 18 февраля, а также о встрече с украинской делегацией в Джидде 11 марта.

По словам неназванного российского чиновника, отстранение Келлога было одним из требований Москвы, поскольку позиция Келлога для Кремля слишком «проукраинская».

«Келлог — бывший американский генерал, слишком близкий к Украине. Не наш человек, не того калибра, который мы ищем», — сказал собеседник телеканала.

Белый дом публично не заявлял об отстранении Келлога от переговоров по урегулированию российско-украинского конфликта.

Как ранее сообщала газета Politico, центральное место в переговорах по урегулировании конфликта на Украине стал занимать не Келлог, а спецпосланник Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стив Уиткофф. 13 марта он прибыл в Москву для встречи с российским президентом Владимиром Путиным.

Представитель Белого дома по нацбезопасности Джеймс Хьюитт заявил, что Келлог «остается ценной частью команды, особенно в том, что касается переговоров с нашими европейскими союзниками».

13 марта Путин заявил, что Россия согласна на прекращение огня, но исходит из того, что «это прекращение должно быть таким, которое привело бы к долгосрочному миру и устранило бы первоначальные причины этого кризиса». Трамп оценил заявление российского коллеги как «многообещающие, но неполные».