Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что не осуждает французские власти за задержание основателя мессенджера Telegram Павла Дурова. По словам Лукашенко, если человек виновен, он должен за это отвечать.

«Видели вчера во Франции, как лучше. И я их не осуждаю. Они правильно поступают. Дуровы — не Дуровы… Виноват — иди отвечай» — заявил глава Беларуси на Республиканском педсовете (цитата по агентству «Белта»).

Лукашенко задался вопросом о том, зачем тогда «предъявлять претензии» к властям Беларуси, когда они начинают «себя защищать такими же методами», как во Франции.

Он также вспомнил, как президент России Владимир Путин рассказал ему об одном из разговоров с французским лидером Эмманюэлем Макроном — якобы Макрон в ходе беседы говорил о политзаключенных в Беларуси, тогда как в самой Франции в тот период проходили акции «желтых жилетов».

«И Путин рассказывает: “А я ему говорю: Эмманюэль, ты посмотри, что во Франции творится”. Вы же, говорит, без разбору бьете всех там — женщин и прочих, а ты упрекаешь Лукашенко. А он говорит: “Так у нас же демократия, нам это можно. А у него там диктатура”», — утверждает Лукашенко.

Основатель Telegram был задержан в парижском аэропорту Ле Бурже вечером субботы, 24 августа. Телеканал TF1 передавал, что отказ Дурова от сотрудничества с правоохранительными органами сделал его подозреваемым в соучастии в преступлениях, совершаемых посредством созданного им мессенджера.

Парижская прокуратура 26 августа выпустила пресс-релиз, согласно которому Дурова допрашивают в рамках расследования против неназванных лиц, подозреваемых в различных преступлениях. В релизе упомянуты, в частности, отказ передать информацию властям, соучастие в сбыте наркотиков, в хранении детской порнографии и мошенничестве.

У 39-летнего Дурова есть гражданство России, ОАЭ, Франции, а также карибского государства Сент-Китс и Невис. Официальный представитель МИД России Мария Захарова 25 августа говорила, что Москва направила ноту с требованием о доступе к россиянину, но Париж «в качестве основного» воспринимает его французское гражданство.

Срок задержания Дурова под стражей продлили до среды, 28 августа. По истечении этого срока предпринимателя либо отпустят, либо выдвинут ему обвинения и заключат под стражу, пишет France-Presse (AFP).

В Кремле 27 августа заявили, что дело Дурова можно будет считать политическим, если Франция не подкрепит выдвинутые против него обвинения «серьезной доказательной базой». Президент Франции Эмманюэль Макрон отрицает политическую подоплеку дела.