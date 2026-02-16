В Новосибирске пьяный и ранее судимый мужчина взял в заложники свою сожительницу после конфликта с соседями и угрожал сжечь квартиру, его задержал спецназ после штурма жилья. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

По ее словам, сегодня, 16 февраля, в отдел полиции позвонил один из жителей дома на улице Курчатова и рассказал о своем конфликте с пьяным соседом.

«Прибывшие по вызову сотрудники патрульно-постовой службы установили, что ранее судимый нетрезвый мужчина закрылся в своей квартире. Через дверь он сообщил полицейским о том, что взял в заложники свою сожительницу», — рассказала Волк.

К месту происшествия были направлены дополнительные силы территориального отдела внутренних дел и сотрудники Росгвардии. Силовики приняли решение проникнуть в квартиру, которая находится на втором этаже, через окно. В результате штурма злоумышленник был задержан.

«Предварительно установлено, что он причинил своей сожительнице телесные повреждения, а также пытался поджечь квартиру», — отметили в МВД.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Прокуратура региона сообщила журналистам, что задержанный не был вооружен.

При этом читательница издания NGS рассказала, что подозреваемый, по слухам, был вооружен. По ее словам, к дому «приехали все, кто мог: МЧС, две скорые, куча народу».

Один из местных жителей добавил, что мужчина, которого задержали правоохранители, с утра сначала зашел в магазин у дома, там «кошмарил жену», после чего пошел домой, закрылся и угрожал что-то сделать с собой и семьей. После этого были вызваны полицейские.

Одна из продавцов сообщила изданию, что нарушитель, которому на вид лет 40, удерживал в квартире свою жену, а в магазине он «вел себя неадекватно, пытался угрожать продавцам».