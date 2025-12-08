Дорогомиловский районный суд Москвы отправил в СИЗО бойца смешанных единоборств Заура Исмаилова, на которого завели уголовное дело из-за видео тренировки с ударами по памятнику ветеранам МЧС. Об этом сообщил столичный Следственный комитет.

Срок меры пресечения установлен на 1 месяц 30 суток (до февраля 2026 года), уточняет ТАСС. Прокуратура Москвы отметила, что задержанный возражал против заключения под стражу и говорил, что «не понял, что произошло».

Адвокат, со своей стороны, заявил, что у 39-летнего спортсмена имеется заболевание — рассеянный склероз, и на этом основании просил не отправлять его в СИЗО. Он также указал, что боец перечислял деньги в пользу мобилизованных.

Следствие, которое ходатайствовало о заключении Исмаилова под стражу, утверждало, что тот пытался скрыться, а при задержании оказывал сопротивление.

Исмаилову ранее предъявили обвинение в осквернении памятников, увековечивающих память погибших при защите Отечества или его интересов в период Великой Отечественной войны либо посвященных дням воинской славы России в этот период (п. «б» ч. 2 ст. 243.4 УК). Максимальное наказание по этой части статьи — 5 лет лишения свободы.

На распространенном столичным следствием видео 6 декабря задержанный сказал, что «полностью искренне» признает свою вину.

«Я что, на него харкаю?» Дело об осквернении памятника

Дело было возбуждено «по публикации из СМИ», сообщала пресс-служба Главного следственного управления СК по Москве. До этого на видео обратили внимание блогер Владислав Поздняков (известен как основатель патриархального интернет-движения «Мужское государство»*) и телеграм-канал «Многонационал».

В ролике, который Исмаилов запостил в соцсети, а после критики удалил, показана его тренировка возле памятника в сквере Дмитрия Михалика на Кременчугской улице (район Фили-Давыдково на западе Москвы). Монумент изображает ветерана в медалях, девочку, которая сидит рядом, и мальчика в бескозырке, который отдает ему честь.

На видео Исмаилов сначала упражнялся со жгутом, закинутым на фигуру мальчика, а затем отрабатывал удары руками и ногами по его изваянию.

Потом боец MMA записал другое видео, где оправдывался тем, что ему «просто удобно» накидывать жгут на памятник и что никаких оскорбительных действий он не совершает.

«Я что, на него [мочусь], харкаю? <…> Красивый памятник. Зачем до дичи доводят?» — сказал Исмаилов, жалуясь на множество негативных комментариев.

Он добавил, что уже шесть лет бегает в сквере по утрам и проводит такие тренировки со жгутом, накинутым на памятник. Спортсмен заключил, что его «неправильно поняли».

Столичный СК 5 декабря сообщил о возбуждении уголовного дела и на следующий день показал кадры с признанием задержанного. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин потребовал доложить ему лично о результатах расследования и установленных обстоятельствах.

* внесено Минюстом России в перечень организаций, признанных экстремистскими