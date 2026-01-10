В Волгоградской области произошел пожар на нефтебазе после атаки украинских беспилотников в ночь на 10 января. Об этом сообщил глава региона Андрей Бочаров.

«В Октябрьском районе в результате падения обломков БПЛА зафиксирован очаг возгорания на нефтебазе», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, пострадавших нет. На месте работают пожарные и оперативные службы. Для жителей на случай эвакуации подготовлен пункт временного размещения в местной школе, добавил Бочаров.

Минобороны России сообщило об уничтожении 59 украинских дронов в ночь на 10 января и еще восьми — с 7 до 9 утра субботы. Больше всего беспилотников было перехвачено над Черным морем и Краснодарским краем — 11 и 10 соответственно.

По данным ведомства, дроны также были уничтожены над Брянской, Липецкой, Калужской областями, Азовским морем, Адыгеей, Крымом, московским регионом, Белгородской, Воронежской, Смоленской, Тульской и Костромской областями. Волгоградская область в сводке Минобороны не фигурирует.

На окраине Калуги при падении обломков БПЛА повреждено остекление частного жилого дома, пострадавших нет, сообщил губернатор Владислав Шапша.

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил об атаке дронов на город Бердянск. По его словам, в результате повреждения получили три многоквартирных дома, частное домовладение, фасад школы и несколько автомобилей. Пострадавших среди жителей нет.