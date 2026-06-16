В ходе масштабной ночной атаки БПЛА был поврежден объект на территории Московского нефтеперерабатывающего завода (МНПЗ), пострадавших нет, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. В столичном ГУ МЧС отметили, что пожар был оперативно локализован.

«В течение последних суток продолжается атака вражеских беспилотников на Москву. Одним из дронов поврежден объект на территории МНПЗ. Пострадавших нет. Экстренные службы работают на месте происшествия», — написал Собянин в телеграм-канале в 08:38.

В МЧС в 08:50 добавили, что пожар на территории МНПЗ оперативно локализован.

«В настоящее время продолжается работа по ликвидации последствий возгорания. Угрозы распространения огня нет. Ситуация находится под контролем экстренных служб», — отметили в ведомстве.

Всего за утро, по данным мэра, были уничтожены 60 дронов, летевших в сторону столицы. На этом фоне во всех аэропортах Москвы временно вводили ограничения.

На Кубани после атаки беспилотников загорелась нефтебаза. «Из-за падения обломков БПЛА произошло возгорание на нефтебазе в станице Полтавской Красноармейского района. Погибших и пострадавших нет. К тушению пожара привлечено 32 человека и 7 единиц техники», — сообщил оперативный штаб Кубани.

После произошедшего временно перекрыли трассу между станицей Полтавской и хутором Трудобеликовским. Кроме того, режим угрозы атаки БПЛА вводили в Анапе, к утру его отменили.

В Ростовской области за ночь было уничтожено «три с половиной десятка БПЛА в городе Каменске-Шахтинском и 4 районах области», рассказал губернатор Юрий Слюсарь. Он отметил, что атаке подверглись четыре района, информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала.

Белгородскую область, по данным врио губернатора Александра Шуваева, за прошедшие сутки атаковали 58 раз. «Противник совершил четыре обстрела с применением авиации и артиллерии. Также четыре раза производил сбросы взрывных устройств с БПЛА», — отметил он.

По словам Шуваева, расчетам ПВО удалось сбить и подавить 111 беспилотников. Ранения получили восемь мирных жителей, шестеро из них остаются в больницах.

По данным Минобороны России, системы ПВО перехватили и уничтожили 172 дрона самолетного типа над Астраханской, Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Волгоградской, Воронежской, Орловской, Тамбовской, Тульской, Ростовской, Рязанской областями, Московским регионом, Кубанью, Крымом, а также над Азовским и Черным морями.