Система на основе искусственного интеллекта от NtechLab помогла предотвратить хищения в российских магазинах на сумму более 2,2 млрд рублей за первые восемь месяцев 2025 года. Данные предоставила RTVI компания BIT, внедряющая это решение.

Как сообщили в компании, программа анализирует видеопоток с камер наблюдения и за доли секунды оповещает персонал о подозрительных действиях, например о попытках спрятать товар.

По статистике BIT, среднестатистический магазинный вор — это мужчина 34 лет с низким уровнем дохода. Наиболее часто кражи совершаются с целью перепродажи, а самыми привлекательными товарами являются алкоголь, сыры, электроника, косметика, брендовая одежда. Обычно воры пытаются вынести товар под одеждой или в сумке, стараются срезать RFID-метки или вынуть товар из упаковки

Генеральный директор NtechLab Алексей Паламарчук отметил, что искусственный интеллект эффективно противостоит даже профессиональным группировкам, поскольку мгновенно анализирует действия и предотвращает кражи с полок магазинов.

«К счастью, искусственный интеллект перехитрить невозможно. Он за доли секунд анализирует видеопотоки с камер и оповещает сотрудников о нарушении», — отметил Паламарчук.

Инновационное решение работает с 2017 года и сейчас используется в более чем 10 000 магазинах по всей России.