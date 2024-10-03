Супруг основательницы маркетплейса Wildberries Татьяны Бакальчук — Владислав Бакальчук — подал в Савеловский районный суд Москвы иск к жене и ООО «РВБ» с требованием признать ничтожной сделку по передаче домена wildberries.ru. Об этом бизнесмен сообщил в своем телеграм-канале.

«Как бы кому-то ни хотелось переписать историю, факт остается фактом: я и Татьяна все ещё состоим в браке, а никакой брачный договор между нами никогда не заключался», — подчеркнул Бакальчук, назвав Wildberries их с женой «совместным делом».

По словам супруга Татьяны Бакальчук, пока они с женой работали вместе, «не имело смысла оформлять что-либо на кого-то одного», а доменное имя маркетплейса изначально было оформлено на супругу бизнесмена. Теперь же, подчеркивает Владислав Бакальчук, оно «внезапно» перешло в распоряжение ООО «РВБ».

«Подобные манипуляции, как правило, предпринимаются в преддверии бракоразводного процесса с одной целью — сократить размер совместно нажитого имущества», — утверждает супруг основательницы Wildberries.

Бизнесмен настаивает на том, что сделка по передаче доменного имени является «абсурдной» и противоречит «всем принципам закона и здравого смысла», без согласия и воли самого Бакальчука.

Реальная стоимость домена wildberries.ru, как пишет Владислав Бакальчук, ссылаясь на «предварительную оценку экспертов», составляет по меньшей мере $3 млн.

«Мы строили Wildberries вместе почти два десятилетия, и я не намерен позволить кому-то просто так присвоить плоды этих трудов. Я твердо намерен вернуть домен в нашу совместную собственность, потому что именно он — один из символов компании и важнейший актив», — подытожил бизнесмен.

Напомним, в середине сентября пресс-служба Wildberries сообщила о намерении подать к принадлежащей Бакальчуку компании «ВБ девелопмент» иск на 27 млрд рублей из-за невыполнения обязательств по 60 с лишним договорам, за которые были перечислены авансовые платежи.

Представители маркетплейса поясняли, что «ВБ девелопмент» не представила ежемесячные отчеты, в которых содержались бы документы с подтверждением факта оказания услуг на сумму авансов. Впоследствии, 25 сентября, сумма претензий по этому иску была увеличена до 37 млрд рублей.

До этого Бакальчук объявил об остановке строительства складов для Wildberries по всей России и СНГ из-за того, что руководство маркетплейса якобы заблокировало 1 млрд рублей платежей подрядчикам. В Wildberries тогда заверяли, что строительство складов продолжается и будет завершено в срок.

Развод Бакальчуков

В июле стало известно о конфликте и бракоразводном процессе между Владиславом и Татьяной Бакальчуками. Это произошло вскоре после того, как Wildberries объявила об объединении с крупнейшим оператором наружной рекламы Russ.

18 сентября возле московского офиса Wildberries в Романовом переулке произошла стрельба, в результате которой погибли два охранника компании. Бакальчук заявил, что подвергся покушению, когда пришел в офис на переговоры по поводу строительства складов WB. Пресс-служба Wildberries и Татьяна Ким отрицают, что такие переговоры планировались. По их версии, стрельбу открыли люди, пришедшие с Бакальчуком.

Бизнесмена после инцидента задержали на 48 часов и предъявили ему обвинение по четырем статьям: об убийстве, покушении на убийство, посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов и самоуправстве. По делу о стрельбе арестованы 30 человек. Бакальчук заявил, что жив и остается на свободе благодаря главе Чечни Рамзану Кадырову.