Новое уголовное дело в отношении экс-адвоката Эльмана Пашаева может быть связано с несостоявшейся сделкой по перепродаже БПЛА, пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники. Правоохранители утверждают, что Пашаев обещал продать летательный аппарат и получил деньги, но обязательства не исполнил.

О новом деле против Пашаева стало известно на заседании Московского гарнизонного военного суда, который продлил его арест до 15 марта. Сам Пашаев указывал, что знает о новом деле, но без подробностей.

По данным «Коммерсанта», потерпевшим по новому делу против Пашаева является человек по фамилии Захаров, на судебном заведении он не присутствовал. Источники издания утверждают, что он оказался в числе тех, кому экс-адвокат якобы предлагал купить дрон стоимостью 1,5 млн рублей.

Как отмечают собеседники газеты, некоторые из этих граждан, в том числе занимающихся благотворительностью, успели передать Пашаеву деньги, но тот свои обязательства не исполнил. В результате Захаров написал заявление о мошенничестве со стороны юриста.

Дело Пашаева

Эльмана Пашаева задержали в Москве в сентябре 2024 года по делу о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК), в тот же день его отправили под арест.

По версии следствия, он пообещал Алексею Блиновскому — супругу арестованной создательницы «марафонов желаний» Елены Блиновской — помочь избежать уголовной ответственности. Источник РИА Новости утверждал, что за это Пашаев потребовал более 45 млн рублей, и в итоге «присвоил» 18,5 млн рублей, а также $300 тыс.

По статье, которая вменяется Пашаеву, эс-адвокату грозит до 10 лет лишения свободы. Он не признал вину и назвал дело «заказным». ТАСС писало, что он отказался сотрудничать со следствием.

В 2023 году Пашаев записался добровольцем для участия в военной операции на Украине. В апреле 2024 года он рассказал, что участвует в боевых действиях вместе с Алексеем Блиновским, который отправился служить по контракту в апреле 2024 года, когда находился под следствием по обвинениям в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег в особо крупном размере.

В середине июля Пашаев получил ранение, попав под удар беспилотника во время поездки с сослуживцем на автомобиле в районе Марьинки. У него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга, ушиб грудной клетки и грудного отдела позвоночника.

По некоторым данным, заявление против Пашаева написали еще несколько его бывших клиентов, отмечает «Коммерсантъ». В частности речь идет о Елене Суликовой (Алене Полынь), которая представлялась «потомственной ведьмой». Ее привлекли к уголовной ответственности по делу о возбуждении ненависти по религиозному признаку (ч. 2 ст. 282 УК) и оскорблении чувств верующих (по ч. 1 ст. 148 УК). Источники «Коммерсанта» сообщают, что Суликова якобы заплатила Эльману Пашаеву не менее 1,8 млн руб. за прекращение своего уголовного преследования, но результата не последовало.

Пашаев был лишен адвокатского статуса после судебного процесса над актером Михаилом Ефремовым по делу о смертельном ДТП, во время которого заслуженный артист России находился в нетрезвом состоянии. В 2020 году актера приговорили к восьми годам колонии.