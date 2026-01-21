Сомелье из подмосковного Красногорска арестовали по подозрению в убийстве жены во время БДСМ-игр. Он пробудет под стражей до 11 марта, сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Московской области. Телеграм-канал «112» выяснил, что ранее обвиняемый был администратором БДСМ-клуба.

По данным «112», заведение находилось в Москве. Подозреваемый администрировал его вместе со своей бывшей супругой. В 2025 году в клуб с обысками пришли силовики, после чего заведение было закрыт, а его основатели удалили всю информацию о нем и фото из социальных сетей.

Личные соцсети мужчина вел активно. Как отмечает Shot, в своих постах он открыто рассказывал о своих сексуальных увлечениях, включая интерес к БДСМ-сессиям. Подозреваемый называл себя «ножеманом со стажем», поскольку увлекался «найф-плеем» — одной из практик БДСМ. При этом мужчина, обвиняемый в удушении своей супруги, писал, что «негативно относится к асфиксии и считает, что короткий эффект от острых ощущений не стоит риска».

Фигурант практиковал БДСМ сначала с первой, а затем и со второй супругой. Среди прочего были порка плетьми и использование ножей. Происходящее он снимал и публиковал в своем телеграм-канале. Часть снимков была сделана у него дома, другая — на тематических фестивалях. Shot указывает, что мужчина выкладывал подобный контент с участием второй жены почти каждый день.

Подозреваемый был заключен под стражу 19 января, его обвинили по ч. 1 ст. 105 УК (убийство). По версии следствия, инцидент произошел около 1:00 мск 11 января. Обвиняемый в ходе «акта БДСМ» сковал жену металлическими наручниками, связал ей ноги веревкой и начал душить. Кроме того, мужчина закрыл ладонью нос девушки, тем самым полностью прекратил доступ кислорода в ее легкие.

Супруга плохо себя почувствовала и упала с кровати на пол. Затем мужчина вспомнил ранее возникший между ними конфликт и начал душить девушку подушкой, в результате чего она умерла. Суд заключил обвиняемого под стражу на два месяца, ему может грозить до 15 лет лишения свободы.

По информации «112», мужчина работает сомелье — ранее он занимал должность шеф-кависта в дегустационном центре российского виноделия «Главвино». Телеграм-канал пишет, что летом 2022 года обвиняемый стал участником скандала на фестивале «Сыр, Пир, Мир», где напился в винном баре и устроил дебош вместе со своим коллегой.

Участница фестиваля — директор по маркетингу компании Cavina Ирина Гинзбург — тогда рассказывала, что стала жертвой двух винных экспертов. По ее словам, мужчины нанесли ей несколько ударов, словесно оскорбили и рекомендовали «убираться отсюда, пока <…> не закопали [ее] прямо здесь».

«С ними присутствовала молодая девушка, которая подбадривала двоих пьяных мужчин, обнаруживая, что ей очень нравится происходящее», — утверждала Гинзбург.

Она предполагала, что причиной произошедшего могла стать зависть к ее должности. Через некоторое время пострадавшая написала заявление в полицию, обвинив молодых людей в избиении.