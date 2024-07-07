Чиновники Минфина США предложили новые меры против «теневого флота» нефтяных танкеров, которые Россия, как утверждается, использует для обхода санкций, сообщила газета The New York Times со ссылкой на источники. По их словам, в Белом доме опасаются принимать предложенные санкции из-за возможного роста цен на энергоносители в преддверии президентских выборов.

По сообщению NYT, предлагаемые Минфином санкции направлены против так называемого «теневого флота» нефтяных танкеров, благодаря которому Россия, как пишет издание, по-прежнему продает нефть дороже $60 за баррель, хотя этот потолок цен на поставляемую морем российскую нефть США и их союзники установили еще в 2022 году.

Ограничение цены на российскую нефть было призвано сократить прибыль Москвы от экспорта энергоносителей, но России удалось «в значительной степени» обойти эти меры и использовать получаемые «огромные» доходы для финансирования своих военных действий, отмечает NYT. О том, что ценовой потолок не срабатывает, заявляла и аналитическая компания Kpler.

В 2023 году вице-премьер России Александр Новак называл неэффективным введенный потолок цен на российскую нефть. По его словам, российская продукция все равно продается «по рыночным ценам — выше потолка», а от ограничений страдают конечные потребители.

Как санкции против нефти влияют на бюджет России

Теперь американский Минфин предлагает ограничительные меры в отношении нефтяных танкеров, но экономические советники в Белом доме опасаются, что результатом может стать резкий рост цен на нефть этим летом и подорожание бензина в США, а это навредит предвыборной кампании действующего президента Джо Байдена.

Как пишет газета, чиновники Минфина представили аналитический доклад, призванный подтвердить, что новые санкции не окажут существенного влияния на нефтяной рынок, но администрация Байдена все равно не одобрила эти предложения.

В частном порядке чиновники из Белого дома говорят, что решение по этому вопросу не принято. По словам неназванных собеседников NYT, санкции против российского «теневого флота» останутся на рассмотрении и не будут приняты в ближайшее время.

В Белом доме не стали официально отвечать на вопрос о предложениях Минфина, опубликовав лишь комментарий старшего советника президента Амоса Хохштейна о том, что США стремятся «взыскать плату с России, Ирана и других недобросовестных игроков, одновременно не допуская резкого роста цен на энергоносители».

О том, что США перед президентскими выборами стремятся стабилизировать цены на нефть, в июне сообщала газета The Wall Street Journal. До этого Financial Times (FT) писала, что США, опасаясь подорожания энергоносителей, призвали Украину не наносить удары по российской энергетической инфраструктуре.

Экс-советник Белого дома по энергетике и президент консалтинговой компании Rapidan Energy Боб Макнелли отмечал, что в год выборов «ничто так не пугает действующего американского президента, как резкий рост цен на топливо».

В апреле 2023 года финский Центр исследований энергии и чистого воздуха (CREA) сообщал, что с начала военной операции на Украине Россия практически удвоила свои доходы от экспорта нефти, угля и газа странам ЕС. CNN со ссылкой на источники утверждает, что для торговли российской нефтью и нефтепродуктами в условиях санкций был создан теневой флот танкеров. Большинство из них, как указывает Financial Times, устаревшие.

Bloomberg уточнял, что для регистрации этих судов применялась сложная схема, позволяющая скрыть реальных собственников. Международные страховые компании, работающие с такого рода перевозками, предупреждают, что любая авария танкера «теневого флота» может обернуться экологической катастрофой. Власти Евросоюза планировали поручить Дании проверять проходящие через ее воды суда с предположительно российской нефтью.