После решения Банка России от 13 февраля снизить ключевую ставку до 15,5%, доходность банковских вкладов начала стремительно падать. Если год назад депозиты были фаворитами частных инвесторов, то сегодня их привлекательность угасает. В этой ситуации внимание переключается на рынок облигаций, который позволяет «запереть» высокую доходность на длительный срок.

Текущая ситуация: вклады теряют позиции

По статистике сервиса «Финуслуги», к середине февраля средняя ставка по годовым вкладам в топ-20 банках опустилась до 12,82%. С начала года этот показатель просел более чем на 4,6%. Короткие депозиты (на 3 месяца) пока держатся чуть выше — на уровне 14,38%, но и здесь наблюдается нисходящий тренд.

Открывая короткий вклад сегодня, инвестор рискует через несколько месяцев столкнуться с еще более низкими ставками, так как ЦБ планирует и дальше смягчать денежно-кредитную политику.

Стратегия на 2026 год: советы экспертов

Руководитель отдела макроэкономического анализа Ольга Беленькая, слова которой приводит издание СМИ2, отмечает, что при реализации текущих прогнозов облигации с фиксированным купоном могут принести инвесторам доход около 25% (сопоставимо с результатами 2025 года).

Рекомендуемая структура портфеля:

50% — надежные корпоративные облигации с фиксированным купоном.

25% — долгосрочные ОФЗ (выиграют в цене при активном снижении ставки).

25% — флоатеры (бумаги с переменным купоном для защиты от неопределенности).

Поиск идей с помощью ИИ: Скринер «Финам»

Для подбора активов инвесторы все чаще используют искусственный интеллект. В частности, сервис «Облигации 360» на базе AI-скринера от «Финама» анализирует бумаги по 50-балльной шкале, оценивая два ключевых параметра: инвестиционную привлекательность и риск.

Алгоритм учитывает кредитный рейтинг, дюрацию, ликвидность, вероятность дефолта и спред к аналогичным выпускам.

Золотые правила для инвестора

Чтобы собрать сбалансированный портфель, сервис рекомендует придерживаться следующих критериев:

Качество: Кредитный рейтинг эмитента не ниже AA.

Надежность: Показатели привлекательности и риска по версии ИИ выше 20 баллов.

Диверсификация: Обязательное распределение средств по разным отраслям экономики.

В любом случае переход из депозитов в облигации требует осознания рисков. В отличие от банковских вкладов, инвестиции в долговые бумаги не защищены системой страхования вкладов и подвержены рыночным колебаниям.