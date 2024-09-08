Экс-посол Украины в Берлине Андрей Мельник, который ранее назвал канцлера Германии Олафа Шольца «ливерной колбасой», призвал ФРГ предпринять дипломатические усилия для завершения российско-украинского конфликта. Об этом он заявил в интервью Berliner Zeitung.

С января 2015 года по октябрь 2022 года Андрей Мельник был послом Украины в Германии, где активно выступал за помощь Киеву, нередко прибегая к эмоциональным выражениям. В частности, в мае 2022-го дипломат назвал канцлера ФРГ Олафа Шольца «обиженной ливерной колбасой», когда тот отказался нанести визит в Киев. Позже Мельник говорил, что хочет лично извиниться перед Шольцем.

«Я лично считаю, что канцлер [Германии] Олаф Шольц мог бы подойти к делу творчески и использовать существующие дипломатические каналы Германии, чтобы выяснить, будет ли смысл в переговорах с [президентом России Владимиром] Путиным. У Германии по-прежнему есть посольство в Москве. И главное, мы, украинцы, доверяем немцам», — пояснил Мельник, который сейчас занимает пост посла Украины в Бразилии.

Дипломат полагает, что российское руководство подало «новые сигналы» о готовности к посредничеству со стороны Китая, Бразилии и Индии, однако говорить о готовности Украины к такому сценарию «преждевременно» — в частности, из-за недостаточного доверия Киева к Бразилии. В этом контексте Мельник отметил необходимость более тесных контактов между президентами двух стран.

Украинский посол выразил убеждение, что для действительно серьезных изменений необходим посредник, на которого Киев мог бы полностью положиться. По мнению Мельника, лучше всего посредническую роль сыграли бы США, но ситуацию осложняет американская предвыборная гонка. Однако Берлин мог бы сыграть для Украины «такую же важную роль», как и Вашингтон, добавил посол.

«Если дело дойдет до переговоров, Украине будет жизненно необходимо иметь на руках очень хорошие карты — желательно все четыре туза в рукаве — чтобы заставить Россию отступить», — заключил украинский посол в Бразилии.

Вместе с тем он признал, что за последние шесть недель военная ситуация «резко ухудшилась», и призвал Германию расширить военную помощь Украине, передав Киеву крылатые ракеты большой дальности Taurus.

Потенциальные переговоры России и Украины

В середине июня президент России Владимир Путин выдвинул Украине несколько условий для начала переговоров об урегулировании конфликта: вывести войска из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, а также отказаться от членства в НАТО. В Киеве эти условия назвали ультимативными.

17 августа газета The Washington Post (WP) сообщила со ссылкой на источники в дипломатических кругах, что начавшаяся 6 августа атака ВСУ на Курскую область якобы сорвала планировавшиеся непрямые переговоры между Россией и Украиной при посредничестве Катара.

По данным WP, речь шла о соглашении прекратить удары по объектам энергетической инфраструктуры на ближайшие два месяца. В дальнейшем, по словам источников газеты, планировалось прийти к всеобъемлющему соглашению о прекращении огня.

В офисе президента Украины Владимира Зеленского в разговоре с WP заявили, что переговоры в Катаре планировались, но сроки их проведения были перенесены в связи с «ситуацией на Ближнем Востоке».

Официальный представитель МИД России Мария Захарова опровергла информацию о проведении «прямых или непрямых переговоров между Россией и киевским режимом» и добавила, что после наступления ВСУ на Курскую область с Украиной «разговаривать не о чем».

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк объяснял, что атака ВСУ на Курскую область необходима Киеву для того, чтобы «убедить Россию» войти в «справедливый переговорный процесс». Путин исключил возможность переговоров с людьми, которые, по его словам, «без разбора наносят удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытаются создать угрозы для объектов ядерной энергетики».