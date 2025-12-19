В ночь на 19 декабря дроны атаковали Ростовскую, Липецкую, Воронежскую и Орловскую области, есть повреждения в инфраструктуре. Подробнее — в материале RTVI.

Ростовская область

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь в телеграм-канале сообщил, что ночному налету беспилотников подверглись Ростов-на-Дону, Таганрон, а также Куйбышевский, Матвеево-Курганский, Родионово-Несватойский районы.

Глава региона отметил, что никто из людей не пострадал.

«В нескольких населенных пунктах повреждены гражданские объекты. В Ростове из-за обрыва высоковольтной ЛЭП от энергоснабжения отключены жилые дома в Болгарстрое и промпотребители в Западной промзоне. На проспекте Шолохова загорелась хозпостройка, возгорание ликвидировали на 10 кв.метрах», — сообщил он.

Также, по словам Слюсаря, в Таганроге повреждены остекление и кровля в пяти частных домах, загорелись три машины

«Из-за обрыва проводов нарушено энергоснабжение хутора Недвиговка Мясниковского района и села Займо-Обрыв Азовского района», — отметил губернатор.

Слюсарь добавил, что данные о полученном ущербе будут уточняться.

Глава Таганрога Светлана Камбурова уточнила, что в городе были повреждены четыре частных дома. По ее словам, никто не пострадал, специалисты уточняют последствия на земле.

Липецкая область

Обломки дрона попали в один из жилых домов в Липецке, сообщил губернатор Игорь Артамонов.

«По предварительной информации, погибших и пострадавших нет. Угроза обрушения отсутствует», — отметил он.

Глава региона сообщил, что на месте падения обломков работают экстренные службы и специалисты-взрывотехники, проводится обследование помещений и прилегающей территории. В целях безопасности жильцы дома были эвакуированы.

Артамонов призвал жителей сохранять спокойствие и выполнять указания сотрудников на месте происшествия.

Орловская область

В результате атаки в Орле были повреждены объекты коммунальной инфраструктуры, сообщил губернатор Андрей Клычков в телеграм-канале. По предварительной информации пострадавших нет.

Глава региона отметил, что аварийные бригады ведут ремонтные работы, из-за чего возможны кратковременные ограничения тепло- и энергоснабжения и горячей воды в Советском районе города.

По словам Клычкова, на месте ЧП работают спасатели и сотрудники правоохранительных органов.

Воронежская область

15 беспилотников были сбиты силами ПВО над Воронежской областью, передает губернатор Александр Гусев. При этом, по словам главы региона, никто не пострадал. Также не были зафиксированы разрушения.

Опасность атаки дронов в регионе действовала с 23:34 до 05:51

Кроме того, на фоне угрозы ударов беспилотников прием и выпуск самолетов приостановили десять аэропортов. Ограничения до сих пор действуют в аэропортах Владикавказа, Грозного, Магаса, Самары и Ярославля.