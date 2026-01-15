Арестованный в Швеции на прошлой неделе по подозрению в шпионаже на Россию местный житель предположительно имел доступ к IT-системам нескольких крупных шведских СМИ, пишет газета Dagens Nyheter (DN) со ссылкой на ведущего дело старшего прокурора Матса Люнгквиста.

Он назвал расследование «очень деликатным» и сообщил, что фигуранта подозревают в работе на российские спецслужбы. «Подтвердится ли это, станет ясно в ходе дальнейшего разбирательства», — добавил сотрудник прокуратуры.

Подозреваемый в шпионаже отрицает свою вину, заявила его адвокат Ханна Линдблом после судебного слушания по избранию меры пресечения на прошлой неделе.

Когда мужчину задержали, шведские СМИ писали, что следствие считает сроком начала его сотрудничества с российской разведкой 2022 год, но в материалы уголовного дела вошли только эпизоды, датирующиеся 2025 годом.

По данным DN, 33-летний подозреваемый родился и вырос в Швеции, у него есть собственная компания в сфере кибербезопасности. С 2018 по 2022 годы мужчина работал на шведские Вооруженные силы — через нанятую военным ведомством на аутсорсе консалтинговую компанию, в которой он выступал в качестве IT-консультанта.

С 2023 по 2024 годы подозреваемый, как следует из открытых данных о нем в социальных сетях, работал в IT-компании в Стокгольме. DN пишет, что он являлся специалистом техподдержки, где решал вопросы, связанные с информационной безопасностью, управлением рисками, обнаружением угроз и отладкой внутрикорпоративных компьютерных систем.

Офис стокгольмской IT-компании, в которой работал подозреваемый, находится через дорогу от российского посольства — в одном здании с редакциями шведских изданий Expressen, Dagens Industri и самой Dagens Nyheter. Владеющий этими газетами информационный холдинг Bonnier News был одним из клиентов фирмы, сотрудником которой являлся задержанный.

По данным DN, этот мужчина как минимум один раз — летом 2023 года — лично принимал участие в устранении последствий инцидента, затронувшего цифровую инфраструктуру редакций.

Технический директор Bonnier News Лина Халлмер заявила, что после задержания подозреваемого в шпионаже IT-компания, в которой он работал, начала проверку. «Мы проводим собственное расследование по этому вопросу и поддерживаем хороший контакт с ними по поводу любых утечек информации», — заверила она.

По словам Халлмер, на данный момент не выявлено никаких признаков того, что задержанный айтишник имел полномочия и возможности для доступа к компьютерным системам редакций СМИ. «Он выполнял скорее административные функции и работал с документами, а значит, не мог проникнуть на наши сервера и получить данные», — убеждена топ-менеджер Bonnier News.