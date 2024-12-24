Прокурор запросил для телеведущей Татьяны Лазаревой* 6 лет и 6 месяцев колонии общего режима заочно по делу о пропаганде терроризма, сообщает агентство ТАСС. Ее дело рассматривают во 2-м Западном окружном военном суде.

Судебный процесс в отношении телеведущей проходит в заочном формате.

Лазаревой* предъявлены обвинения в оправдании терроризма или призывах к нему в интернете (ч. 2 ст. 205.2 УК). Максимальное наказание по этой статье предусматривает семь лет лишения свободы. Адвокат Лазаревой* Леонид Соловьев отметил, что его подзащитная вину не признает.

10 июля Замоскворецкий суд Москвы заочно арестовал телеведущую по делу об оправдании терроризма. В октябре Лазареву* объявили в международный розыск.

На телеведущую обратили внимание после ее интервью YouTube-каналу «И грянул Грэм», в котором она высказалась об атаках беспилотников на российские города. В том же интервью Лазарева* сказала, что радовалась попытке мятежа основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина в июне 2023 года.

В апреле прокуратура Москвы организовала проверку заявлений Лазаревой* после соответствующей просьбы Елены Ямпольской, занимавшей тогда пост депутата Госдумы. В июне стало известно, что на телеведущую завели уголовное дело.

Лазарева* впоследствии заявила, что фрагмент, где она говорила про беспилотники, «вырван из контекста». Телеведущая связала распространение кадров из прошлогоднего интервью с тем, что она заявила о намерении баллотироваться в депутаты Мосгордумы.

Лазарева* покинула Россию в феврале 2022 года и проживает в Испании. После начала боевых действий на Украине ведущая осудила действия российских властей и выступила в поддержку Украины.

В июле 2022 года Минюст внес Лазареву* в реестр иностранных агентов. В июне 2024 года она была внесена в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга.

* внесена Минюстом в реестр иноагентов