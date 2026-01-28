Блогер Гусейн Гасанов, обвиняемый в отмывании денег, не сможет избежать уголовного наказания, ссылаясь на незнание закона. Об этом заявил NEWS.ru адвокат Вадим Багатурия. Слова защиты о том, что у Гасанова не было умысла, выглядят «наивно», отметил он.

«Это очень наивное оправдание, что Гасанов не осознавал криминального характера своих действий. Оно от уголовной ответственности, на мой взгляд, не освободит. Умысел на такое преступление презюмируется», — пояснил Багатурия.

Он подчеркнул, что если человек заработал деньги в обход закона, а затем потратил их, то правоохранительным органам не нужно доказывать, что он не осознавал преступный характер своих действий. Случай, когда незнание закона не спасает от ответственности, он назвал классическим.

«Поэтому, на мой профессиональный взгляд, такое заявление Гасанова и его защитника вряд ли найдет понимание у следствия», — заключил Багатурия.

Летом 2024 года ФНС потребовала взыскать с Гасанова 112 млн рублей из-за долгов по налогам. Блогер тогда погасил задолженность, после чего арбитражный суд прекратил производство по иску налоговой. В октябре того же года Следственный комитет отказался возбуждать уголовное дело по признакам уклонения от уплаты налогов. Однако уже в январе 2025 года в его отношении завели уголовное дело по факту легализации денежных средств, полученных преступным путем (п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК, до семи лет лишения свободы).

В мае того же года Гасанова заочно арестовали и объявили в розыск. Телеканал РЕН ТВ сообщал, что после начала расследования блогер уехал из России в ОАЭ.

28 января Следственный комитет завершил предварительное расследование дела в отношении Гасанова о неуплате налогов на сумму 170 млн рублей и передал его в прокуратуру для утверждения обвинения. В прокуратуре сообщили, что часть средств — более 68 млн рублей — блогер легализовал через покупку недвижимости в Москва-Сити.

Адвокат Гасанова Михаил Юсупов в свою очередь просит прекратить уголовное преследование своего подзащитного. По его словам, блогер был уверен, что все сэкономленные деньги он получал законным путем от предпринимательской деятельности, и не осознавал криминального характера своих действий.