Четверо россиян, которые выжили в результате аварийной посадки самолета Falcon 10 в горах Афганистана, прибыли из Дубая в Москву утром 26 января. Об этом сообщает РИА Новости. Члены экипажа привели подробности катастрофы, а также рассказали, какие действия они предпринимали, чтобы спастись.

Один из пилотов Falcon 10 Аркадий Грачев по прилету в аэропорт Внуково заявил, что самолет удалось посадить на пике горы «в результате наших грамотных действий». «Мы не упали», — заверил он.

По словам пилота, причиной катастрофы стали «технические проблемы», которые начали постепенно накапливаться во время полета, в результате чего был подан сигнал о чрезвычайной ситуации. Грачев не уточнил, о каких именно проблемах идет речь, но сообщил, что наряду с другими выжившими вызван в прокуратуру для дачи объяснений.

В то же время второй пилот Дмитрий Беляков сказал, что причиной крушения Falcon 10 стала техническая неисправность — «по всей видимости, проблема с топливом».

«Это наличие льда, что нарушило поступление из основных танков в расходные баки», — приводит его слова ТАСС.

По словам Грачева, планировалось совершить посадку в запасном аэропорту в Душанбе, но долететь туда не удалось, сообщают «Известия».

Беляков рассказал, что в последние минуты перед крушением пилоты пытались экстренно посадить самолет. «Определяли наивыгоднейшее место, куда его можно посадить, такое мы нашли место — пологая гора», — уточнил пилот.

«В окно увидели горы внизу самолета и поняли, что что-то происходит не так. Потом сгруппировались, удар. Очнулся — вылезаю из снега», — рассказал медик Игорь Сывороткин, который также был на борту (цитата по RT).

По его словам, было сразу понятно, что Анна Евсюкова, которая была на борту в тяжелом состоянии, мертва. Тело ее мужа, волгодонского предпринимателя Анатолия Евсюкова нашли только на утро — его выбросило в противоположную сторону из разлома самолета и он оказался под крылом. Сывороткин отметил, что во время полета женщина находилась «практически» в коме, а после катастрофы она получила травмы, не совместимые с жизнью.

После посадки, продолжил Беляков, члены экипажа провели на морозе полтора суток, в то время как температура воздуха в горах составляла примерно минус 15. «Дошло до того, что шнурки приходилось жечь, греться», — признался он.

«Мы не понимали, почему нас не искали, оказалось, что нас искали в совершенно другом месте», — указал Грачев.

На следующее утро после крушения Сывороткин сходил за помощью в близлежащую деревню, которую пилоты увидели с воздуха. «Я пришел в деревню, попросил, чтобы за моими друзьями сходил поисковый отряд из местных жителей», — рассказал медик.

До места крушения можно было добраться только пешком, прибывшие к россиянам афганские медики выводили их с высоты 4 тыс. м по глубокому снегу. Грачев отметил, что они шли к деревне порядка пяти часов. По словам пилота, афганцы несли пострадавших членов экипажа на себе и воспринимали россиян как братьев.

Среди прочего Грачев прокомментировал сообщения СМИ о якобы похищенном с борта после катастрофы $1 млн. Он заверил, что «денег там не было». При этом Грачев признался, что «какие-то денежки небольшие» члены экипажа дали афганцам в знак благодарности.

«Там личные деньги [были]… Они [афганцы] пришли помогать, надо было как-то отблагодарить», — сказал пилот.

Как передают «Известия», одного из россиян, выживших при крушении Falcon 10 в Афганистане, привезли на инвалидной кресле-каталке. Его приняла бригада скорой помощи.