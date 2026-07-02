В Нижегородской области в результате атаки БПЛА погиб один человек, сообщил губернатор Глеб Никитин. Над регионом, по его словам, были уничтожены 30 беспилотников, повреждения получил промышленный объект.

«С ночи Нижегородская область отражает атаку вражеских БПЛА, силы ПВО уничтожили 30 аппаратов. Падение обломков вызвало некритические повреждения одного промышленного объекта и нескольких жилых домов. С болью в сердце должен сообщить о гибели одного мирного жителя. Приношу искренние соболезнования его родным и близким, разделяем их горе и обязательно окажем всю необходимую поддержку», — написал губернатор.

По предварительным данным, есть еще четверо пострадавших — им оказывается оперативная медицинская помощь, один человек госпитализирован. Специалисты экстренных служб находятся на местах инцидентов, работа ПВО продолжается, отметил губернатор.

Наиболее массированной атаке подверглась приграничная Белгородская область — за сутки регион был атакован 62 раза, сообщил врио губернатора Александр Шуваев.

Удары пришлись по 16 округам. По его словам, противник шесть раз применял артиллерию, авиацию и реактивные системы залпового огня, дважды сбрасывал взрывные устройства с БПЛА. Расчеты противовоздушной обороны сбили и подавили 172 беспилотника.

«К большому сожалению, при атаках ВСУ в Валуйском и Вейделевском округах погибли два мирных жителя. Это большая утрата для родных и близких. Выражаю искренние соболезнования семьям погибших», — отметил Шуваев.

По данным врио губернатора, в Борисовском, Валуйском, Вейделевском, Волоконовском и Шебекинском округах пострадали девять человек, трое из них находятся на стационарном лечении.

В Ростовской области за ночь уничтожены более двух с половиной десятков БПЛА в шести районах, сообщил губернатор Юрий Слюсарь. «Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала. Будет уточняться», — добавил он.

В Ленинградской области отражена атака беспилотников — всего сбито семь беспилотников, заявил губернатор Александр Дрозденко. «Возможно понижение скорости мобильного интернета», — предупредил он. Утром 2 июля о проблемах с мобильным интернетом в Санкт-Петербурге сообщила «Фонтанка».

В Тульской области подразделениями ПВО Минобороны России уничтожен один дрон, сообщил губернатор Дмитрий Миляев. По его словам, пострадавших нет, повреждений зданий и инфраструктуры не зафиксировано; в регионе сохраняется опасность атаки БПЛА.

В Новгородской области уничтожен один БПЛА, рассказал губернатор Александр Дронов. Он призвал жителей при обнаружении обломков дронов не приближаться к ним и не трогать их, а сразу сообщать по номеру 112.

По данным Минобороны России, в течение ночи, в период с 20:00 мск 1 июля до 07:00 мск 2 июля, системами ПВО были перехвачены и уничтожены 327 беспилотников самолетного типа над Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Ленинградской, Нижегородской, Новгородской, Орловской, Псковской, Ростовской, Саратовской, Тамбовской, Тульской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, Крымом, а также Азовским и Черным морями.