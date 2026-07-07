Визовый центр Словакии в России временно приостановил прием заявлений на оформление шенгенских виз по всем целям поездки, за исключением спорта. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Оператор словацких визовых центров в России BLS International Services Limited уточнил, что ограничение будет действовать в июле и августе, сославшись на информацию посольства Словакии.

«Заявки на получение национальных виз с целью учебы, воссоединения семьи и специальной работы принимаются в обычном порядке», — говорится в тексте официального сообщения.

Представители АТОР отметили, что записи ранее зарегистрировавшихся заявителей на подачу с другими туристическими, деловыми или гостевыми целями, будут аннулированы. Сервисный сбор будет возвращен в полном объеме на карты, с которых производилась оплата, в срок от 7 до 15 дней.

«Впрочем, сильного ажиотажа вокруг словацких виз на рынке нет. Словакия исторически не входит в топ лояльных стран для российских туристов», — добавили в ассоциации.

По данным организации, за 2025 год Словакия выдала россиянам 1 149 виз, только 46% которых были многократными. В АТОР отметили, что за аналогичный срок Италия предоставила гражданам России 161 тысячу шенгенских виз, Франция — более 156 тысяч, а Греция — 59 тысяч.

Ранее европейский источник сообщил «Известиям», что в Еврокомиссии обсуждается вопрос полного запрета на выдачу туристических виз путешественникам из России. Депутат Европарламента от французской партии «Национальное объединение» Тьерри Мариани в разговоре с RTVI подтвердил, что слышал об этой дискуссии, однако назвал такие планы «экономически и политически абсурдными».