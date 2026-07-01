Депутат Европарламента от французской правой партии «Национальное объединение» Тьерри Мариани рассказал RTVI, что «в курсе дискуссий» о том, что Еврокомиссия рассматривает полное прекращение выдачи туристических шенгенских виз россиянам.

«Да, я в курсе этих дискуссий. Их инициируют некоторые государства-члены ЕС, поскольку в действительности некоторые государства продолжают выдавать визы российским гражданам. Единой практики сегодня нет», — подтвердил евродепутат RTVI.

Однако, по словам Мариани, «такой запрет был бы экономически и политически абсурден». Из-за него «пострадали бы экономики стран Европы, европейский туристический сектор, отели и авиакомпании».

«Российские туристы просто поедут в Бодрум или на Занзибар. Так мы бы наказали себя, а не Москву. В этом заключается и глубокая ирония. Во время холодной войны именно СССР закрыл свои границы, запретив своим гражданам свободно путешествовать на Запад. Сегодня Евросоюз хочет сыграть противоположную роль, закрывая свои двери для обычных россиян. Это не та свободная и открытая Европа, которую, как утверждает Брюссель, он защищает», — добавил депутат Европарламента.

Мариани признал, что «технически Брюссель может ввести такой запрет, поскольку визовая политика в значительной степени находится в компетенции ЕС, решение могут принять квалифицированным большинством».

«Но политическая реальность такова, что несколько государств-членов ЕС по экономическим и туристическим причинам могут продолжать сопротивляться. Сохранится ли это сопротивление в будущем — это уже другой вопрос», — заключил собеседник RTVI.

Ранее «Известия» со ссылкой на европейский источник сообщили, что Еврокомиссия обсуждает введение полного запрета на выдачу туристических виз гражданам России. До этого с таким предложением выступила фракция немецкого блока ХДС/ХСС в Европарламенте.

Однако позже в пресс-службе Еврокомиссии не подтвердили, что Брюссель работает над такими ограничениями.

На запрос RTVI ответ из ЕК пока не поступил.