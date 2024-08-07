Москва имеет рычаги влияния на страны Ближнего Востока. Если действия российской дипломатии приведут к деэскалации, от этого выиграет весь регион. Так советник офиса премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху Дмитрий Гендельман в специальном интервью RTVI прокомментировал визит секретаря Совета Безопасности России Сергея Шойгу в Тегеран.

«Российская Федерация проводит свою политику на Ближнем Востоке и имеет серьезные рычаги влияния на противников Израиля. И если в результате действий российской дипломатии наступит деэскалация напряженности со стороны этих стран и организаций, то от этого выиграет весь ближневосточный регион», — сказал Дмитрий Гендельман.

Шойгу посетил Тегеран 5 августа. Он встретился с президентом Масудом Пезешкианом, секретарем Высшего совета национальной безопасности Али Акбаром Ахмадианом, и.о. министра иностранных дел Али Багери Кани и начальником генерального штаба ВС Мохаммадом Багери.

Пезешкиан сказал Шойгу, что Иран «никоим образом не стремится расширить масштабы войны и кризиса» на Ближнем Востоке, однако ответит Израилю на убийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании, который погиб 31 июля в Тегеране в результате ракетного удара.

При этом Reuters со ссылкой на источники сообщило, что Шойгу передал иранской стороне просьбу российского президента Владимира Путина «сдержанно отреагировать» на убийство Хании и, в частности, воздержаться от атак на мирных жителей Израиля.

Израиль официально не признал причастность к смерти Хании. Президент Палестины Махмуд Аббас назвал убийство лидера ХАМАС «трусливым актом и серьезной эскалацией».

The New York Times со ссылкой на источники сообщала, что Верховный лидер Ирана Али Хаменеи отдал приказ нанести прямой удар по Израилю. Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) пообещал отомстить за убийство Хании «в соответствующее время, в соответствующем месте и соответствующим образом».

The Jerusalem Post писала, что Иран через министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто передал Израилю сообщение о намерении атаковать территорию еврейского государства.