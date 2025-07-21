Служба безопасности Украины объявила народного артиста России Олега Газманова в розыск. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на службу безопасности страны.

В розыске Газманов находится с 2022 года. Кроме того, в 2015-м певец был внесен в базу «Миротворец». В нее попадает информация о людях и организациях, которые, по мнению администраторов, «совершили осознанные деяния против национальной безопасности Украины».

На Украине Газманов обвиняется в посягательстве на территориальную целостность страны, ему заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Олег Газманов неоднократно выступал перед российскими военнослужащими, которые задействованы в военной операции на Украине.

«Для каждого артиста — того, кто живет в стране родной, и кто хоть что-то понимает в этой жизни. Не просто обязанность, а честь — приехать и поддержать раненых воинов. <…> Слава богу, что в моем репертуаре есть такие песни, которые поддерживают ребят», — говорил исполнитель перед выступлением в военном госпитале ДНР.

Кроме того, Газманов собирает деньги для участников боевых действий на Украине. Также певец в рамках акции «Тележка добра» передал солдатам гитары.

* внесена Минюстом России в реестр иностранных агентов