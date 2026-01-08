Великобритания и Франция вместе могут направить на Украину до 15 тыс. военнослужащих в случае заключения мирного соглашения, пишет британское издание The Times со ссылкой на источники. В то же время в МИД России заявили, что размещение на украинской территории воинских подразделений, военных объектов, складов и иной инфраструктуры стран Запада будет расцениваться Москвой как «иностранная интервенция».

Как пишет Times, изначально общая численность военнослужащих, которых планировалось направить на Украину, оценивалась в 64 тыс. человек, из них от Британии — 10 тыс. Позже в британском Минобороны Великобритании признали эти планы нереалистичными.

По данным Times, численность контингента в 15 тыс. «значительно меньше, чем ожидалось ранее», однако рассматривается как оптимистичный и реалистичный вариант для Франции и Британии.

Сейчас ожидается, что Лондон сможет направить около 7,5 тыс. военнослужащих. Набор такого количества солдат и офицеров может стать непростой задачей для Британии с учетом того, что в регулярной армии сейчас насчитывается около 71 тыс. подготовленных военных, говорится в статье. Остальная часть контингента — еще около 7,5 тыс. военнослужащих — может быть сформирована Францией, утверждает издания.

Британских и французских военных предполагается разместить в западной части Украины, на значительном расстоянии от линии соприкосновения. Как пишет Times, их основными задачами станут обслуживание военной техники, обучение украинских военных и участие в строительстве оборонной инфраструктуры.

Германия, по словам источников издания, готова разместить свои силы рядом с Украиной — например, в Польше или Румынии.

Страны восточного фланга НАТО опасаются, что переброска значительного числа военных на Украину ослабит их собственную оборону на границе с Россией, рассказали источники Times.

6 января лидеры Украины и Франции Владимир Зеленский, Эмманюэль Макрон, а также премьер Великобритании Кир Стармер подписали на саммите «коалиции желающих» в Париже декларацию о намерении развернуть многонациональные силы на Украине после окончания конфликта. Стармер заявил, что в случае достижения мирного соглашения Лондон и Париж планируют создать на украинской территории военные базы и построить защищенные объекты для хранения вооружений и военной техники. Зеленский сообщил, что страны, готовые оказать содействие в обеспечении безопасности на суше, в воздухе и на море, уже определены.

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил 8 января, что развертывание интернациональных сил на Украине невозможно без согласия России.

«Порядок действий должен быть следующим: сначала перемирие, затем гарантии безопасности для Украины, затем долгосрочное соглашение с Россией. И всё это невозможно без согласия России, а от него, по-видимому, мы еще довольно далеки», — сказал он.

Реакция Москвы

Российский МИД 8 января опубликовал предупреждение о том, что размещение на территории Украины воинских подразделений, военных объектов, складов и иной инфраструктуры западных стран «будет квалифицироваться как иностранная интервенция, несущая прямую угрозу безопасности не только России, но и других стран Европы».

«Все такие подразделения и объекты будут рассматриваться в качестве законных боевых целей Вооруженных сил Российской Федерации. Данные предупреждения не раз озвучивались на самом высоком уровне и сохраняют актуальность», — подчеркнули в ведомстве.

Принятую 6 января в Париже декларацию «коалиции желающих» о гарантиях безопасности для Украины в МИДе сочли «крайне далекой от мирного урегулирования». В ведомстве выразили мнение, что документ «нацелен не на достижение прочного мира и безопасности, а на продолжение милитаризации, эскалацию и разрастание конфликта», формируя «настоящую „ось войны“».

«Его стержневой элемент — размещение на украинской территории неких «многонациональных сил», которые участники „коалиции“ должны будут сформировать для содействия „восстановлению“ ВСУ и обеспечения „сдерживания“ России после прекращения боевых действий. Говорится в документе и о продолжении сращивания военно-промышленных комплексов Украины и стран НАТО», — указали в МИДе.

Планы участников «коалиции желающих» становятся все более опасными и разрушительными для будущего европейского континента и его жителей, подчеркивается в заявлении российского внешнеполитического ведомства.