Основатель и председатель совета директоров группы компаний «Дело» Сергей Шишкарев сообщил, что при въезде в ОАЭ провел беседу с полицией. Причиной стало заявление украинского гражданина, который утверждал, что российский предприниматель ему угрожал.

«При въезде в ОАЭ провел беседу с сотрудником местной полиции на предмет заявления гражданина Украины Подгаецкого Е.Н. о якобы угрозах с моей стороны «порезать его женский половой орган ножом». <…> [Я] подобными действиями никому не угрожал и не имел никаких контактов с указанным гражданином на протяжении длительного времени», — написал Шишкарев в телеграм-канале.

Бизнесмен считает, что против него развернули кампанию по дискредитации. Заказчиками и идеологами этих действий якобы являются члены организованной группы, действующие «по предварительному сговору и в корыстных целях». Шишкарев намерен подать иск в российский суд, содержание и суть документа он пообещал раскрыть после его регистрации.

«Благодарю коллег, соратников и друзей за слова поддержки! Всем, кто пишет и звонит, хорошо известна не только моя репутация и достижения в разных сферах, но и моя последовательность и непреклонность в борьбе за достижение благородных целей», — заключил предприниматель.

Накануне РБК писал о том, что Шишкарев оказался фигурантом расследования в ОАЭ, связанного с заявлением о возможных угрозах со стороны бизнесмена в адрес бывшего топ-менеджера аффилированной с ним компании. Один из источников издания сообщал, что основателя ГК «Дело» отправили на допрос. Два других утверждали, что ему назначалась подписка о невыезде.

РБК также обращал внимание, что вечером 11 января Шишкарев опубликовал в телеграм-канале пост с цитатой из сериала «Бандитский Петербург» Андрея Константинова: «Не столь важно, как тебя ударили. Гораздо важнее, как ты встал и чем ответил».

Сергей Шишкарев основал ГК «Дело» в 1993 году, возглавлял ее до 1999-го. В этот период дважды избирался в Совет директоров Новороссийского морского торгового порта. С 1999 по 2012 год Шишкарев трижды был избран депутатом Госдумы Федерального Собрания.

В 2014 году стал президентом ГК «Дело», в настоящее время является председателем совета директоров группы компаний. Среди прочего, в феврале 2025 года Шишкарев вошел в состав совета президента России по реализации государственной демографической и семейной политики.

На сайте предпринимателя указано, что ГК «Дело» провела более 30 лет «успешной работы» на рынке транспортных услуг. Холдинг владеет и управляет «сетью морских и железнодорожных контейнерных терминалов, парком контейнеров, фитинговых платформ и собственным флотом». Головная компания ГК «Дело» — ООО «УК «Дело».