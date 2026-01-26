На озере Байкал легковой автомобиль провалился под лед. Водитель погиб, а пассажир смог выбраться на сушу, сообщает Управление МЧС по Республике Бурятия.

ЧП произошло 26 января рядом с селом Шигаево Кабанского района. По данным телеграм-канала «Кабанск-инфо.24/7», машина Honda C-RV провалилась под лед в месте выхода реки Селенга в Байкал.

Главный госинспектор регионального МЧС по маломерным судам Николай Зайцев объяснил, что разломы льда появились на озере накануне из-за сильного ветра, а за ночь их присыпало снегом. Он предположил, что водитель легковушки не заметил трещину, и машина быстро пошла ко дну — а глубина в этом месте достигает 6 метров.

Крупная река Селенга протекает на территории Монголии и России, впадая в Байкал. Ее длина — 1024 км. На Селенге расположена столица Бурятии — город Улан-Удэ. Село Шигаево находится на левом берегу реки к юго-востоку от ее дельты и Кабанского заказника.

Водитель не смог выбраться из автомобиля, а пассажир спасся. «Ариг Ус» пишет, что местные жители вытащили его на сушу и доставили в зимовье. Как позже уточнили в МЧС, в помощи медиков он не нуждается.

В отделе ГО и ЧС местной администрации сообщили, что толщина льда в месте затопления машины составляла всего 5 сантиметров, а на территории района сейчас официально запрещен выезд на водоемы.

«Это не только нарушение установленных правил, но и, что самое главное, осознанный риск для вашей жизни и здоровья», — предупредили власти.

В республиканском управлении МЧС тоже напомнили об опасности передвижения по льду на водоемах за пределами оборудованной переправы и в местах установки предупреждающих или запрещающих знаков.

В Кабанске, по данными сервиса «Яндекс Погода», на этой неделе ожидаются перепады от -20°С до -8°С градусов. Сегодня там облачная погода с прояснениями, реальная температура около -16°С, но ощущается как -20°С.

Месяц назад в Якутске Toyota Estima с семью людьми провалилась под лед на реке Лена. В Следкоме потом уточнили, что ЧП произошло на участке возле места слива очистных вод, не предусмотренном для автопереправы. Погибли два человека — 11-летняя девочка, которая не смогла выбраться из тонущей машины, и мужчина в возрасте около 60 лет. Он выплыл, но умер от переохлаждения (в тот день в столице Якутии было 47 градусов мороза). Его тело обнаружили на берегу в 50 метрах от места затопления автомобиля.