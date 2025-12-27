В Якутске на реке Лена автомобиль с семью пассажирами провалилась под лед. В результате погибли два человека, включая ребенка. Еще пятеро госпитализированы, сообщает региональный МЧС. Возбуждено уголовное дело.

Инцидент произошел утром в субботу, 27 декабря, в микрорайоне Промышленный на реке Лена. Как уточнили в СК, Toyota Estima, внутри которой находились семь человек, выехала на лед на участке, расположенном в месте слива очистных вод. Он не предусмотрен для использования в качестве переправы автотранспорта.

«С пострадавшими работают психологи <…> На месте происшествия было задействовано 20 специалистов и 7 единиц техники», — отмечается в сообщении МЧС.

В салоне находились семь человек, шесть из которых смогли самостоятельно выбраться, 11-летняя девочка осталась в салоне и погибла, сообщили в региональном управлении СК. Спасатели извлекли затонувшее авто, где было обнаружено тело несовершеннолетней.

Тело второго погибшего нашли на берегу в 50 м от места провала. Это мужчина примерно 60 лет, который смог выплыть, но, по предварительным данным, «от воздействия низкой температуры наружного воздуха». Температура воздуха в Якутске составляет -47 градусов.

Пятерых пострадавших с различными отморожениями направили в ожоговый центр больницы N2-ЦЭМП, сообщили в минздраве Якутии. Двое мужчин и двое женщин находятся в реанимации в тяжелом состоянии. Еще один пострадавший — средней степени тяжести, рассказали в ведомстве.

Источник в спасательных службах сообщил РИА Новости, что точной информации о том, сколько человек находилось в салоне машины, нет, так как пока их невозможно допросить. Собеседник агентства отметил, что один из пострадавших выбрался самостоятельно и, не дожидаясь спасателей, уехал домой. Глава Якутска Евгений Григорьев написал, что одного из пострадавших эвакуировали с обморожениями и переохлаждением с адреса Мархинка 1, куда он выбрался самостоятельно.

По предварительным данным следствия, машиной управлял 23-летний водитель. Он оказывал частные услуги по междугородней перевозке, уточняет СК. Пассажиры направлялись в село Чурапча.

СУ СК по Республике Саха возбудило уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц (ч. 3 ст. 238 УК). Региональная прокуратура проводит проверку по факту инцидента.

Глава Якутска Евгений Григорьев выразил соболезнования семьям погибших и пожелал выздоровления пострадавшим. Он также призвал местных водителей воздержаться от несанкционированных переправ и не подвергать смертельному риску ни себя, ни пассажиров.