В зоне специальной военной операции (СВО) погиб бывший замглавы центра спортивных сооружений (РЦСС) Кемеровской области Василий Чигвинцев. Ранее он и экс-директор РЦСС Владислав Нефедов были осужден за получение многомиллионных взяток. Об этом сообщает «Кузбасс Сегодня».

По данным издания, чиновник с позывным «Дирижер» погиб при выполнении боевого задания. Как уточнили его родственники, похороны состоялись 12 января в Кемерове.

Кто такой Чигвинцев и чем он известен?

ТАСС писал, что Чигвинцева и Нефедова (на тот момент возглавлял Федерацию кикбоксинга Кузбасса) обвиняли почти по 50 эпизодам получения взяток либо посредничества при их передаче за содействие в заключении контрактов на поставки и последующее служебное покровительство.

Во время обысков у подозреваемых нашли более 4 млн рублей, а также изъяли наличные средства и дорогое движимое имущество. Общая сумма обнаруженных активов превысила 24 млн рублей. Среди возможных взяткодателей называли главу Федерации триатлона Кузбасса Николая Ярощука, которого тоже задержали.

По данным Следственного управления СК РФ по Кемеровской области и прокуратуры Кузбасса, осужденные планировали получить взятки на сумму около 1 млн рублей.

В феврале Чигвинцев получил 6,5 года лишения свободы в колонии строгого режима. Также у него конфисковали 27,8 млн рублей. Нефедову присудили семь лет в колонии строгого режима и конфискацию 28,1 миллиона рублей, добытых незаконно.

По информации «Кузбасс Сегодня», Чигвинцев находился в заключении недолго. Уже в июне 2025 года стало известно, что бывший чиновник подписал контракт и убыл в зону СВО.

Как сложилась судьба его начальника?

В июне 2025 года источник, отвечая на вопрос РИА Новости о том, отбывает ли Нефедов наказание в колонии сообщил, что тот отправился в зону СВО.

Спустя месяц NGS42.RU писал, что он перестал выходить на связь и числится пропавшим без вести. Источники медиа в ряде региональных структур 31 июля сообщили, что он мог выполнять боевую задачу.