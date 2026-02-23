В ночь на 23 февраля силы ПВО уничтожили 152 украинских БПЛА, сообщило Минобороны России. Большинство атак были отражены над Белгородской (65) и Саратовской (35) областями, а также Крымом (16).

Кроме того, системы ПВО уничтожили по восемь дронов над Воронежской и Ростовской областями, три — над Волгоградской, по два — над Курской и Липецкой, по одному — над Тульской и Тверской областями. По четыре БПЛА были сбиты над Краснодарским краем и Азовским морем, еще три — над Татарстаном.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков написал в своем телеграм-канале, что в результате атаки БПЛА жительница села Пушкарное получила баротравму и осколочные ранения головы. Женщину госпитализировали в белгородскую больницу, ей оказывают необходимую помощь.

В доме пострадавшей были выбиты окна и посечен фасад, загорелась надворная постройка. Повреждения также получили строения на четырех соседних участках. Гладков назвал прошедшую ночь «очередным испытанием для всей Белгородской области».

Глава Саратовской области Роман Бусаргин в 1:51 мск сообщил, что в местах возможной угрозы БПЛА могут работать системы оповещения. Позднее местные жители рассказали Shot, что первые взрывы над Саратовом и Энгельсом прозвучали в районе 2:30 по местному времени (1:30 мск). В некоторых районах включили тревожную сирену, а во дворах домов у автомобилей начала работать сигнализация. Информации о последствиях налета и пострадавших не было.

Около 4:00 мск взрывы услышали жители Альметьевска (Татарстан). В разговоре с Shot они отметили, что в небе были видны вспышки, после этого в одном из районов якобы начался пожар. В администрации города подтвердили, что в результате падения обломков дрона на территории промышленной зоны возникло локальное возгорание. Где именно произошел инцидент, не уточняется. Угрозы для населения нет, ситуация находится под контролем.

В Ростовской области дроны атаковали четыре района — Чертковский, Шолоховский, Миллеровский и Белокалитвинский.

«Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала. Будет уточняться», — уточнил губернатор региона Юрий Слюсарь.

В Воронеже обломки уничтоженной «высокоскоростной цели» упали на один из объектов энергетики, из-за этого в двух районах города возникли краткосрочные проблемы с энергоснабжением. Глава региона Александр Гусев заявил, что последствия атаки были оперативно устранены. Никто не пострадал.