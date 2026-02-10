NtechLab разработала нейросеть, выявляющая фуры, водители которых скрывают автомобильные номера на весогабаритном контроле. Об этом RTVI сообщили в пресс-службе компании. Система, которую уже тестируют в Кировской области, поможет бороться с нарушителями, повысит безопасность автодорог и снизит темпы изнашивания дорожного полотна.

В компании отмечают, что нейросеть распознает автотранспорт на видеопотоке с камер, расположенных на трассе. Кроме того, система усложнит возможность избежать штрафов для нарушителей, которые закрывают госномер при проезде пунктов весогабаритного контроля.

«Мы уже запустили пилотное решение в Кировской области, и в течение этого года планируем внедрение этого решения в еще нескольких регионах нашей страны», — отметил генеральный директор компании Алексей Паламарчук.

В NtechLab напомнили, что допустимая масса грузовиков на дорогах общего пользования составляет от 18 до 38 тонн. Превышение этих нормативов может привести к крену автомобиля, а также негативно сказывается на состоянии дорожного покрытия. За перегруз предусмотрена серьезная административная ответственность вплоть до лишения прав.