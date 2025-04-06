Папу римского Франциска вывезли на площадь Святого Петра в инвалидном кресле во время специальной мессы за больных — это первый раз, когда он появился на публике в Ватикане после выписки из больницы две недели назад.

Понтифик поднял руки и помахал толпе верующих, которые стояли и аплодировали, пока служители подвезли Франциска к установленному на площади алтарю. «Доброе воскресенье всем. Большое спасибо», — сказал папа собравшимся.

Bloomberg отмечает, что голос понтифика звучал громче и увереннее, чем 23 марта, когда он с балкона римской больницы Агостино Джемелли поблагодарил встречавших его верующих за молитвы. В больничной палате Франциск провел пять недель, в течение которых у врачей возникали опасения за его жизнь.

14 февраля Папу госпитализировали с симптомами бронхита, который после диагностики оказался двусторонней пневмонией на фоне полимикробной инфекции. Франциск страдал от проблем с дыханием на протяжении нескольких последних лет.

Уже будучи в больнице он перенес тяжелый и продолжительный приступ астмы, после которого ему делали переливание крови и подали кислород под высоким давлением в дыхательные пути через носовую канюлю.

1 марта папа римский перенес приступ бронхоспазма с вдыханием рвоты, и медики опасались, что у него может развиться бактериальная инфекция из-за попадания еды в дыхательные пути. 3 марта в Ватикане сообщили, что состояние понтифика остается стабильным. Кроме того, 2 марта, Папа участвовал в мессе.

7 марта Франциск, находясь в больнице, записал короткое аудиообращение к верующим. Понтифик поблагодарил их за молитвы о его здоровье. AP писало, что голос папы Римского звучал слабо, дыхание затруднено.

20 марта Ватикан сообщил, что клиническое состояние папы Римского улучшается: он больше не использует неинвазивную искусственную вентиляцию легких, также сократилась потребность в высокопоточной кислородной терапии. Во время болезни Франциск подписал прошение об отставке на случай, если его состояние привело бы к недееспособности.