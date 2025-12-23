Житель Бичурского района в республике Бурятия выиграл суд регионального отделения Социального фонда России и добился выплаты за производственную травму, которую получил в 1974 году. Мужчине единовременно выплатили 61,9 тыс. рублей. а также назначили ежемесячные страховые выплаты в размере 6 тыс. рублей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.

Согласно материалам дела, истец ранее работал в колхозе с Саратовской области. В сентябре 1974 года на рабочем месте металлический осколок попал ему в левый глаз.

Пострадавшему требовалось длительное лечение и восстановление после полученной травмы. Кроме того, он утратил 50% работоспособности и получил 3 группу инвалидности, отмечают в прокуратуре.

В суде первой инстанции признали право пенсионера на получение материальной компенсации. Отделение Социального фонда России попыталось обжаловать это решение, однако суды апелляционной и кассационной инстанций оставили изначальное решение суда без изменений.

В августе 2025 года жительница Ачитского района в Свердловской области также смогла добиться компенсации от ОАО «РЖД» за травму, полученную 48 лет назад на железной дороге. В апреле 1977 года она спрыгнула с тамбура стоящего поезда и попала под состав, который в этот момент проходил мимо.

От полученного ущерба она стала инвалидом 2 группы бессрочно. Суд постановил выплатить женщине 300 тыс. рублей моральной компенсации, задолженность по ежемесячным выплатам за последние три года в размере 371 тыс. рублей и 12,5 тыс. рублей ежемесячной компенсации.

В июне пострадавший при теракте в театре на Дубровке в 2002 году Игорь Захаров добился компенсации морального вреда от Министерства финансов и столичного департамента финансов. Мужчина был среди 500 заложников, которых захватили террористы.

Он получил тяжелое ранение и впал в длительную кому, оставаясь недееспособным на протяжении года. В ноябре 2003 года Захаров завершил реабилитационный курс.