Житель Хабаровска покурил на балконе и случайно сжег пять квартир и кровлю дома. Ущерб оценивается в 17 миллионов рублей, сообщает прокуратура Хабаровского края.

По данным надзорного ведомства, инцидент произошел в ночь со 2 на 3 августа 2025 года в многоквартирном доме по Краснодарской улице. 24-летний мужчина покурил на балконе, оставив окурки в керамической пепельнице. Тлеющие окурки привели к пожару — огонь распространился на кровлю здания и соседние жилые помещения. В результате происшествия пострадали пять квартир и крыша дома. Управляющая компания и собственник квратир оценили ущерб в 17 млн рублей.

Мужчине предъявлены обвинения по статье 168 УК РФ («Повреждение чужого имущества в крупном размере по неосторожности»). Ему грозит лишение свободы на срок до года.

Обвиняемый полностью признал вину в инциденте. Уголовное дело передано в Железнодорожный районный суд города Хабаровска для рассмотрения по существу.