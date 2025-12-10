На бизнесмена Тимура Миндича, которого в СМИ называют «кошельком» президента Украины Владимира Зеленского, было совершено покушение в Израиле. Об этом 10 декабря сообщил миллиардер Игорь Коломойский на заседании суда по апелляции на его меру пресечения, передает «Страна.ua».

По его словам, инцидент произошел 28 ноября. Он добавил, что попытка убийства не удалась, поскольку нападавшие перепутали дом с соседним.

«Преступники арестованы, ранили домработницу тяжело, но выжила», — заявил Коломойский. Он пообещал рассказать подробности 11 или 12 декабря на следующих судебных заседаниях.

Посольство Украины в Израиле сообщило СМИ, что не располагает информацией об этом инциденте.

Источник «Страна.ua» усомнился в словах Коломойского, заявив, что «сейчас жизни и здоровью Миндича ничего не угрожает».

«Сначала по Миндичу заказное дело. Затем заказное убийство. Что будем заказывать дальше, Игорь Валерьевич?» — прокомментировал ситуацию собеседник издания.

Бизнесмен является фигурантом расследования о хищениях в «Энергоатоме» — одного из крупнейших на Украине за последнее время.

В ноябре Национальное антикоррупционное бюро Украины провело масштабную операцию «Мидас», в ходе которой была выявлена схема получения «откатов» до 15% стоимости контрактов от «Энергоатома», которые платили навязанные участниками схемы контрагенты компании.

Деньги, по версии украинских правоохранителей, отмывали в центре Киева через офис, который якобы принадлежит семье бывшего депутата Верховной рады, нынешнего сенатора России Андрея Деркача, а общая сумма отмытых средств составила около 100 млн долларов.

Миндич, который проходит по делу под кодовым именем «Карлсон», и другой ключевой обвиняемый Александр Цукерман («Шугармен») покинули Украину перед обысками.

После этого против них ввели санкции и объявили в розыск, а 1 декабря суд заочно избрал предпринимателю меру пресечения в виде содержания под стражей. В Госпогранслужбе отметили, что он пересек границу законно, поскольку имеет троих несовершеннолетних детей.

В коррупционном расследовании также упоминали четырех министров украинского правительства разных периодов, включая бывшего главу Минэнерго и Минюста Германа Галущенко, фигурирующего под кодовым именем «Профессор». 12 ноября он вместе с тогдашним министром энергетики Светланой Гринчук подал в отставку.

Экс-министр экономики Тимофей Милованов объявил о выходе из наблюдательного совета «Энергоатома», а премьер-министр Украины Юлия Свириденко сообщила о перезапуске деятельности компании с роспуском наблюдательного совета, новый состав которого должны выбрать до конца года.