23 декабря в Бразилии разбилась первая частная космическая ракета Южной Кореи Hanbit-Nano. Об этом сообщил ее оператор Innospace, передает «Рёнхап».

Речь идет о двухступенчатой ракете-носителе, состоящей из одного гибридного двигателя тягой 25 тонн на первой ступени и одного двигателя тягой 3 тонны на второй. Ее первоначальный запуск планировался 22 ноября, однако с того момента откладывался три раза.

В 10:13 по южнокорейскому времени (4:13 мск) ракету запустили с космодрома Алкантара в Бразилии. Ее вторая ступень была поддержана двигателем с жидким метаном и кислородом. Спустя 30 секунд после взлета появилось пламя и она разбилась. Как уточнили в Innospace, причиной крушения стала аномалия.

«Ракета разбилась в наземной зоне безопасности, сообщений о жертвах или дополнительных повреждениях нет», — пишет агентство.

Оператор Hanbit-Nano отмечает, что она несла полезную нагрузку, в частности, пять спутников, которые должны были быть развернуты на 300-километровой низкой орбите.

В случае успешного запуска Innospace станет первой частной южнокорейской компанией, которая выведет на орбиту спутник-клиента, подчеркнули в компании.

