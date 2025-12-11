Находящийся на орбите Марса космический аппарат MAVEN (Mars Atmosphere and Volatile EvolutioN) потерял связь со станциями на Земле. Об этом сообщило Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Инцидент произошел 6 декабря. По данным телеметрии, все подсистемы MAVEN работали нормально до его выхода на орбиту. После того, как космический корабль появился с темной стороны Марса, агентство перестало фиксировать его сигнал. Оперативные группы изучают аномалию, чтобы разобраться в ситуации.

MAVEN вышел на орбиту Красной планеты в сентябре 2014 года, спустя год после запуска. В частности, аппарат служит ретрансляционной станцией связи для марсоходов на поверхности планеты. В 2024 году космический корабль отпраздновал 10-летие своего пребывания там.

По данным NASA, миссия направлена на исследование Марса, включая верхний слой его атмосферы, ионосферы, а также взаимодействие планеты с Солнцем и солнечным ветром. Ученые стремятся выяснить причину атмосферных потерь, больше узнать о климате, воде и обитаемости планеты.

Исполняющий обязанности главы NASA Шон Даффи в сентябре рассказал о планах агентства построить на Луне деревню с людьми к 2035 году. Он отметил, что там будут созданы все условия для жизни.

В мае основатель SpaceX Илон Маск предупредил о том, что Солнце постепенно расширяется из-за чего в конечном итоге Земля «будет сожжена». По его мнению, Марс станет «страхованием жизни» для человечества. Люди смогут высадиться на Красной планете уже в 2029 году, предположил он.