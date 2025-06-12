Увеличение числа находящихся на земной орбите людей, а также планирование долгосрочных пилотируемых миссий к Луне и Марсу непременно потребует решения прикладных задач, касающихся не только жизни человека в космосе, но и его смерти. Куда девать мертвецов на борту МКС и зачем в NASA бросали трупы с высоты на землю, разбирался RTVI.

Космические жертвы

Средний возраст астронавтов NASA составляет примерно 50 лет, а вернувшийся 20 апреля с МКС Дон Петтит отметил в тот день свой 70-й день рождения. Несмотря на то, что все члены экипажей проходят тщательную проверку здоровья, тренировки на Земле и поддерживают форму в условиях МКС, от внезапной смерти никто не застрахован.

Намекает на это статистика — с начала космической эры число побывавших за пределами орбиты Земли людей уже приближается к семи сотням. Сколько за всю историю погибло космонавтов и астронавтов? Наиболее адекватной выглядит оценка Найджела Пэкхема, заместителя администратора NASA по обеспечению и безопасности миссий, — по его подсчетам во время выполнения космических полетов и подготовки к ним погиб 21 человек.

Больше всего жизней унесли миссии американских многоразовых челноков Shuttle. Их экипаж обычно состоял из семи человек, поэтому на счету двух трагически закончившихся экспедиций жизни 14 человек. В январе 1986 года на космодроме во Флориде на 73-й секунде полета ракета с челноком Challenger взорвалась из-за технических ошибок при сборке, наложившихся на необычно холодную температуру воздуха на старте. Вторая катастрофа произошла с шаттлом Columbia в феврале 2003 года. При старте от центрального бака оторвался кусок термоизоляционной пены и ударил в крыло челнока. Удар вызвал повреждение, которое при снижении в атмосфере привело к разрушению корабля и гибели экипажа, установило расследование. По словам Пэкхема, до катастрофы Columbia этап атмосферного спуска челноков считался относительно безопасным.

К списку жертв среди американских астронавтов стоит отнести и троих членов экипажа лунной миссии Apollo 1, намеченной на март 1967 года. 27 января того года во время тренировки на земле они погибли из-за пожара в корабле.

24 апреля 1967 года советский космонавт Владимир Комаров погиб при приземлении нового космического корабля «Союз-1». Во время спуска в атмосфере запутавшиеся стропы помешали раскрытию парашюта, и капсула с космонавтом ударилась об землю со скоростью 180 км/ч.

Наконец, еще три советских космонавта, Георгий Добровольский, Владислав Волков и Виктор Пацаев погибли 29 июня 1971 года из-за разгерметизации спускаемого аппарата «Союз-11» на большой высоте.

Специальный оранжевый мешок

Нетрудно заметить, что как и в авиации, где по статистике, большинство аварийных ситуаций случается при взлете и посадке, все смертельные космические аварии случались не во время нахождения экипажа на орбите, а во время старта или спуска с орбиты, либо подготовки на земле. И гибель трех советских космонавтов — единственная, случившаяся за пределами земной атмосферы, напоминает Пэкхем, чья служба ведет статистику всех смертельных, опасных и серьезных инцидентов в мировой пилотируемой космонавтике

Тем не менее смерть члена экипажа космической станции на орбите исключать нельзя — причиной может стать травма или заболевание, или несчастный случай.

«Будучи ребенком, я был поглощен тем, как астронавты ходят в невесомости в туалет. Сегодня, спустя десятилетия, как судмедэксперт, давно подающийся в отряд астронавтов, я сосредоточился на более темном, навязчивом вопросе: Что будет, если умрет астронавт? Его привезут домой или оставят в космосе? Если он умрет на другом космическом теле, станет ли оно его местом упокоения? Если он умрет на космическом корабле или станции, оставят ли его тело на орбите или отправят со второй космической скоростью в межзвездное пространство?», — задается вопросом патологоанатом и нейропатолог Питер Каммингс.

Еще в 2012 году без огласки и специальных пресс-релизов специалисты NASA отправили на МКС вместе с замороженными продуктами и научным оборудованием необычный груз. Официально название изделия — Блок хранения человеческих останков (Human Remains Containment Unit, HRCU). Непосвященному человеку этот оранжевый мешок может показаться приспособленным для хранения замороженных продуктов. Однако в действительности этот контейнер создан на случай смерти члена экипажа космической станции.

Сейчас в случае смерти астронавта предполагается временное хранение его тела в этом мешке для дальнейшего спуска на Землю вместе с меняющимся экипажем. «Захоронение» в космосе путем отправки тела в космическое пространство считается менее подходящим вариантом. «Захоронение в море» в ходе выхода в открытое космическое пространство увеличивает риски для оставшихся членов экипажа и создает риск повторного контакта со станцией на следующих витках», — говорится описании контейнера.

HRCU соединяется с имеющейся на станции системой охлаждения для снижения темпов разложения тела. Он имеет фильтры, поглощающие запахи, влагоотводящие устройства, а также застежку-молнию, которую можно закрывать в любом направлении. «Возможность закрытия в любом направлении позволяет закрывать мешок от головы к ногам, сохраняя возможность для членов семьи увидеть останки, не обнажая весь труп», — говорится в описании.

На мешке также присутствуют ремни для безопасной транспортировки внутри станции и специальные места для бирок и национального флага. В 2019 году на Земле прошли испытания этого мешка с использованием трех трупов. Специально для этого был изготовлен аналог кресла российского корабля «Союз», в который помещали мешок с трупом и сбрасывали с высоты шести метров для имитации жесткой посадки корабля.

Кроме того, проводилась оценка периода времени, который мешок будет сохранять герметичность. В некоторых экспериментах продукты разложения, в том числе сероводород и метантиол проникали наружу после 8 суток, в некоторых — после 43 дней.

Также в некоторых случаях наблюдалось протекание жидких продуктов разложения через ткань мешка — специалисты связали эту проблему с высокой кислотностью этой жидкости и весом самих останков. «Вероятно, это явление не будет наблюдаться в условиях микрогравитации», — говорится в описании.

Смерть на далеких планетах

Однако смерть в космосе — это не только трагедия, но и возможность сбора жизненно важной информации. Умер ли космонавт из-за отрыва тромба, травмы, отказа оборудования или по другой причине, его коллегам по станции необходимо собрать необходимые образцы биологических материалов для исследования и предотвращения смертей в будущем.

На борту МКС пока не предусмотрена позиция штатного судмедэксперта. Поэтому в NASA разработан специальный протокол криминалистической экспертизы во время миссии (In-Mission Forensic Sample Collection). О нем астронавты могут не хотеть рассказывать, но они с ним знакомы. В случае смерти члена экипажа его коллеги должны сфотографировать тело, описать обстоятельства смерти и взять биологические образцы. «Биологические образцы могут включать срезанные ногти, образцы волос, мочи, крови, стекловидного тела глаз, — говорится в инструкции. — Некоторые образцы требуют сбора и заморозки в течение 12 часов после смерти и продолжительной заморозки после».

В своей книге «Руководство астронавта по жизни на Земле. Чему научили меня 4000 часов на орбите» канадский астронавт Крис Хэдфилд вспоминал, что на Земле проходил тренировку под названием «симуляция смерти». Она предназначалась для закрепления порядка действий на случай смерти одного из членов экипажа. Обычно это были оживленные дискуссии, в которых один из астронавтов объявлялся умершим, а ведущий проигрывал гипотетический сценарий действий.

«Мы только что получили сообщение со станции: Крис умер. Тут же люди начинают решать проблему . Окей, что мы собираемся делать с его трупом? На станции нет мешков, надо ли нам засунуть его в скафандр и пристегнуть? А что насчет запаха? Надо ли нам отправить его на Землю в корабле снабжения и дать сгореть вместе с остальным мусором при вхождении в атмосферу? Вытолкнуть его в ходе выхода в открытый космос и отправить летать?», — говорится в отрывке книги.

На случай, если смерть астронавта случится в ходе долговременной миссии, не допускающей возвращение тела на Землю, у NASA пока нет обстоятельных инструкций. Если тело придется оставить на поверхности Луны, в межпланетном пространстве или на поверхности другой планеты, его надо укрыть специальным покрывалом. Нужно это не только из соображений защиты среды, но и из уважения к умершему. Покрывало позволит защитить тело от фотографирования другими спутниками, «которое может огорчить оставшихся родных и членов экипажа», — говорится в инструкциях.

Опрошенные RTVI космические эксперты затруднились ответить, есть ли у Роскосмоса аналогичные инструкции по обращению с телом умерших космонавтов на МКС. «Надо спрашивать у космонавтов», — считают они.