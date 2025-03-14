Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал «абсурдными» данные о том, что спецпосланника президента США Кита Келлога якобы отстранили от переговоров по урегулированию конфликта на Украине по требованию российской стороны. Его слова приводит телеграм-канал радиостанции «Маяк».

«Нет, я не могу подтвердить. Наверное, было бы абсурдно думать, что российская сторона может влезать во внутренние американские дела, мы не имеем ни малейшего намерения», — сказал Песков.

Он отметил, что отношения стран должны строиться на основе взаимного уважения. «Исходя из взаимного уважения, конечно, мы не будем влезать во внутреннюю кухню американцев. Это их решение: кого назначать, кого не назначать», — подчеркнул Песков.

Ранее NBC News сообщил со ссылкой на представителя администрации США и неназванного российского чиновника, что Келлога отстранили от обсуждений по урегулированию конфликта России и Украины якобы из-за требований Кремля, который считает позицию Келлога слишком «проукраинской». Один из собеседников телеканала в России заявил, что Келлог «наш человек, не того калибра, который мы ищем».

Келлог не участвовал в переговорах американской стороны с российской и украинской делегациями в Саудовской Аравии 18 февраля и 11 марта. В Белом доме пока не комментировали информацию о якобы отстранении Келлога.

Газета Politco писала, что центральное место в переговорах по урегулированию конфликта на Украине стал занимать не Келлог, а спецпосланник Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стив Уиткофф. 13 марта он встретился с российским президентом Владимиром Путиным, детали этой встречи неизвестны.

Песков сообщил, что российской стороне была предоставлена дополнительная информация, а Путин через Уиткоффа передал информацию и дополнительные сигналы для президента США. После встречи есть основания испытывать «осторожный оптимизм», отметил Песков.