Близкие соседи, какими являются Россия и КНДР, постоянно обмениваются визитами, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, которого цитирует РИА Новости. Так он прокомментировал публикации в телеграм-каналах о том, что северокорейский лидер Ким Чен Ын якобы может снова приехать в Россию в 2025 году.

«Корейская Народно-Демократическая Республика — это наш сосед, и мы развиваем весьма активно связи во всех возможных областях. И, конечно, близкие соседи постоянно осуществляют обмен визитами на высоком и высшем уровне», — сказал Песков.

Некоторые телеграм-каналы написали вечером 24 октября со ссылкой на «инсайдеров», что в свете укрепления сотрудничества двух стран организация такого визита представляется «весьма вероятной», но многое будет зависеть от ситуации на самом Корейском полуострове. Если Ким Чен Ын все же решит посетить Россию, то его поездка «точно не ограничится Дальним Востоком», говорилось в публикациях.

Ким Чен Ын посещал Россию дважды — в 2019 году президент Владимир Путин принял его во Владивостоке, а в сентябре 2023 года лидеры двух стран вместе побывали на космодроме Восточный в Амурской области и общались в общей сложности больше пяти часов.

В июне 2024 года Путин впервые за 24 года посетил Пхеньян. По итогам этого визита стороны подписали Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, который предусматривает взаимное оказание помощи в случае агрессии против России или против КНДР.

Слухи о корейских военных в зоне СВО

С начала октября в Сети возобновились слухи о якобы отправке военных КНДР в зону военной операции на Украине, которые появлялись еще в 2022 году. Министр обороны Южной Кореи Ким Ён Хён, выступая в парламенте страны 8 октября, допустил вероятность развертывания северокорейских военных «для поддержки России», исходя в своих рассуждениях из того, что подписанный Москвой и Пхеньяном договор, по его оценке, «схож с военным союзом».

Песков заявил 10 октября, что сообщения о возможном участии военнослужащих КНДР в операции на Украине «похожи на очередную информационную утку».

Путин впервые прокомментировал подобные слухи 24 октября на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС в Казани. Отвечая на вопрос журналиста американской телекомпании NBC о публикуемых в западных СМИ снимках северокорейских военных, якобы переброшенных в Россию для участия в операции на Украине, президент назвал эти снимки «серьезной вещью».

«Снимки — вещь серьезная. Если есть снимки, значит, они что-то отражают», — сказал Путин.

Он напомнил, что в тот же день Госдума ратифицировала июньский Договор между Москвой и Пхеньяном о стратегическом партнерстве, в статье 4 которого закреплено положение о взаимной помощи при агрессии.

«Там есть статья 4. Мы нисколько никогда не сомневались, что северокорейское руководство относится к нашим договоренностям серьезно, но что и как мы будем делать, — это уже наше дело в рамках этой статьи», — заявил Путин.