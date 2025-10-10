Президенты России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев на встрече в Душанбе обсудили все «острые проблемы», включая ситуацию с задержанными в Баку гражданами России. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пишут «Ведомости».

По словам Пескова, все темы, стоящие на повестке дня, «затрагивались в ходе беседы в позитивном ключе». Отвечая на вопрос «Ведомостей» о возможном обсуждении ситуации с задержанными, представитель Кремля подтвердил, что она также поднималась на встрече.

Переговоры Путина и Алиева прошли 9 октября в Душанбе. Президент России назвал крушение самолета AZAL «наиболее чувствительной темой» встречи и сообщил, что российские следователи завершают расследование. По его словам, трагедия произошла из-за сочетания факторов: полета украинских беспилотников вблизи границы и технического сбоя системы ПВО, в результате чего две ракеты взорвались неподалеку от самолета. Путин подчеркнул, что Россия выплатит компенсации пострадавшим и даст правовую оценку действиям ответственных лиц.

Отношения Москвы и Баку обострились после катастрофы самолета «Азербайджанских авиалиний» под Актау в декабре 2024 года. Летом 2025-го напряженность усилилась: в Екатеринбурге во время операции против этнической ОПГ были задержаны около 50 выходцев из Азербайджана, двое из них погибли. Этот инцидент вызвал протест со стороны Баку и стал поводом для возбуждения уголовного дела в Азербайджане. В ответ азербайджанские власти задержали нескольких российских граждан, в том числе журналистов агентства «Sputnik Азербайджан», а также россиян, подозреваемых в наркоторговле.