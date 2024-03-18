Президент России Владимир Путин не подтверждал факт переговоров об обмене оппозиционера Алексея Навального, он говорил о выдвинутой идее, с которой согласился. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Президент Путин вчера не подтверждал то, что были проведены переговоры. Вы, наверное, невнимательно его слушали», — сказал пресс-секретарь.

По словам Пескова, президент рассказал о том, что была выдвинута идея одним из людей об обмене Навального, на которую он потенциально согласился, и об этом сразу же сказал тому, кто такую идею выдвинул.

«Путин не говорил о том, что были проведены на этот счет переговоры», — подчеркнул представитель Кремля.

Ранее в своем предвыборном штабе Путин впервые прокомментировал смерть Навального в колонии. Он также заявил, что за несколько дней до смерти Навального получил предложение обменять оппозиционера. По словам президента, он был согласен на обмен — при условии, что политик не вернулся бы в Россию.

«За несколько дней до ухода господина Навального из жизни мне некоторые коллеги (не сотрудники администрации) сказали, что есть идея обменять господина Навального на некоторых людей, которые находятся в местах лишения свободы западных стран. Вы можете мне поверить, можете — нет. Человек, который со мной говорил, еще фразу не закончил, я сказал: „Я согласен“. <…> Только при одном условии, сказал: „Мы его поменяем, и чтобы он не возвращался, пускай там сидит“», — сказал Путин.