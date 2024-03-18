Президент России Владимир Путин не подтверждал факт переговоров об обмене оппозиционера Алексея Навального, он говорил о выдвинутой идее, с которой согласился. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает ТАСС.
«Президент Путин вчера не подтверждал то, что были проведены переговоры. Вы, наверное, невнимательно его слушали», — сказал пресс-секретарь.
По словам Пескова, президент рассказал о том, что была выдвинута идея одним из людей об обмене Навального, на которую он потенциально согласился, и об этом сразу же сказал тому, кто такую идею выдвинул.
«Путин не говорил о том, что были проведены на этот счет переговоры», — подчеркнул представитель Кремля.
Ранее в своем предвыборном штабе Путин впервые прокомментировал смерть Навального в колонии. Он также заявил, что за несколько дней до смерти Навального получил предложение обменять оппозиционера. По словам президента, он был согласен на обмен — при условии, что политик не вернулся бы в Россию.
«За несколько дней до ухода господина Навального из жизни мне некоторые коллеги (не сотрудники администрации) сказали, что есть идея обменять господина Навального на некоторых людей, которые находятся в местах лишения свободы западных стран. Вы можете мне поверить, можете — нет. Человек, который со мной говорил, еще фразу не закончил, я сказал: „Я согласен“. <…> Только при одном условии, сказал: „Мы его поменяем, и чтобы он не возвращался, пускай там сидит“», — сказал Путин.
- 16 февраля региональное УФСИН сообщило о внезапной смерти Алексея Навального. В ведомстве пояснили, политику стало плохо после прогулки, он «практически сразу» потерял сознание и умер. Попытки реанимировать его оказались безуспешными, заявили в УФСИН.
- После смерти Навального его соратники заявили, что оппозиционера готовились обменять на предполагаемого офицера ФСБ Вадима Красикова, осужденного в Германии по делу об убийстве.
- 1 марта в церкви иконы Божией Матери «Утоли моя печали» в районе Марьино в Москве прошло отпевание Навального. Его похороны состоялись в тот же день на Борисовском кладбище в Братееве.