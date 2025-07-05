Главу Карабудахкентского района Дагестана Махмуда Амиралиева задержали по делу о мошенничестве, сообщает управление СК по республике. Ему предъявлено обвинение в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК; максимальное наказание — десять лет лишения свободы). По данным телеграм-каналов, чиновника перед задержанием отозвали из зоны СВО.

По версии следствия, Амиралиев предложил директору коммерческой организации заключить контракт на выполнение работ по строительству водопровода в селах Губден и Гурбуки за 20% от его стоимости. В результате было похищено более 56 млн рублей, сообщил СК.

Следствие намерено в ближайшее время обратиться в суд с ходатайством об избрании меры пресечения Амиралиеву.

ТАСС и РИА Новости со ссылкой на источники в силовых структурах Дагестана пишут, что Амиралиев — родственник экс-госсекретаря Дагестана Магомед-Султана Магомедова, который с конца июня находится под подпиской о невыезде по делу о хищениях. «Черновик» уточняет, что глава района приходится ему племянником.

4 июля Амиралиев «был приглашен на допрос в органы следствия», после чего чиновника задержали, сообщает издание. Помимо мошенничества, ему вменяют превышение должностных полномочий и дачу взятки, утверждает «Черновик». Собеседник РИА Новости указал, что чиновника подозревают в «земельных аферах».

По информации «Черновика», Амиралиева перед задержанием отозвали со службы в зоне военной операции на Украине, куда он «внезапно уехал» около месяца назад. О том, что глава района подписал контракт и отправился на СВО, 18 июня сообщал дагестанский телеграм-канал «Спросите у Расула». За две недели до этого канал писал со ссылкой на источники, что в администрации Карабудахкентского района прошли обыски, а Амиралиева доставили на допрос, где он дал показания в качестве свидетеля.

Махмуд Амиралиев стал главой Карабудахкентского района в 2015 году. Он был переизбран на эту должность в 2020-м и 2025-м годах.

«В разное время Махмуда Амиралиева пытались назначить на различные должности, но каждый раз что-то мешало. Его рассматривали в качестве кандидата на пост мэра Каспийска, а также как возможного претендента на должность министра в правительстве Дагестана, в том числе министра сельского хозяйства», — утверждается в публикации «Спросите у Расула».

Еще один дагестанский чиновник ушел на СВО на фоне уголовного дела

В апреле телеграм-канал «Спросите у Расула» сообщил об обысках в доме главы Буйнакского района Дагестана Уллубия Ханмурзаева по делу о мошенничестве (ч. 3 ст. 159) и служебном подлоге (ч. 1 ст. 292). По информации канала, чиновнику инкриминируют фиктивное трудоустройство сотрудников и хищение бюджетных средств в особо крупном размере. В начале мая Ханмурзаев сообщил об отправке в зону СВО. По данным «Спросите у Расула», он подписал контракт от Краснодарского края.

«Глава Дагестана Сергей Меликов недавно на одном из последних ВКС заявил о необходимости освободить Уллубия Ханмурзаева от должности главы Буйнакского района в связи с утратой доверия, подчеркнув недопустимость затягивания этого решения. В своей речи он жестко раскритиковал работу чиновника, выразив явное разочарование», — пишет телеграм-канал.

Амиралиев и Ханмурзаев «считаются креатурами» экс-госсекретаря Дагестана Магомед-Султана Магомедова, утверждает «Спросите у Расула».

Дело «теневого хозяина Дагестана»

О задержании Магомед-Султана Магомедова стало известно 25 июня, на следующий день его отпустили под подписку о невыезде. В отношении него силовики провели следственные действия по уголовному делу о хищениях и незаконной приватизации госпредприятия.

В рамках дела речь идет о незаконной приватизации крупнейшего перевалочного терминала нефтепродуктов на юге России «Дагнефтепродукт» в 2005 году. 26 июня стало известно, что суд взыскал с Магомедова, а также с его родственников и близких нефтеперевалочный комплекс «Каспетролсервис» (нынешний владелец терминальных мощностей «Дагнефтерподукта») и другое имущество по иску Генпрокуратуры. Эти активы, по мнению ведомства, были получены «вследствие нарушения требований и запретов, направленных на предотвращение коррупции».

Источники RTVI в силовых структурах пояснили, что Магомедов пошел на сотрудничество с Генпрокуратурой и согласился выполнить требования. После этого его родственники обязались добровольно передать терминал и его составляющие государству. 1 июля в администрации главы Дагестана сообщили, что Магомедов освобожден от должности госсекретаря республики.

Собеседники RTVI назвали Магомедова «теневым» руководителем Дагестана. По их словам, он обладал значительным влиянием на принятие решений по всем кадровым и финансовым вопросам в регионе.