Несмотря на то, что церемония вручения «Оскара» давно не вызывает былого ажиотажа и интереса, люди продолжают ее смотреть и следить за номинациями, потому что «круче» награды в киноиндустрии до сих пор пока нет и вряд ли в ближайшее время появится. Такое мнение в беседе с RTVI высказал блогер, кинокритик Евгений Баженов. Сам он, по его словам, предпочитает следить за «Золотой малиной».

«С “Оскаром” уже давно такое происходит: никто не помнит, кого там номинируют и кто выигрывает. Ну, кроме “Аноры”, наверное, потому что для нашей страны во многом это было очень интересно — Юра Борисов, все дела. Но в остальном внимание к “Оскару” появляется только когда объявляют номинантов и результаты. Тогда у людей появляется негодование, удивление или еще что-то такое. Только в этот момент “Оскар” более-менее интересен. Потом, конечно, никто уже [о нем] не вспоминает. По крайней мере, я сужу по своей аудитории и своему окружению. Обсуждения, как раньше, даже близко нет», — рассказал Баженов.

В этом году, по мнению блогера, всплеск разговоров о премии в этом году связан с тем, что вампирский блюз-хоррор «Грешники» получил рекордные 16 номинаций (лента превзошла по этому критерию ленты «Все о Еве», «Титаник» и «Ла-Ла Лэнд», у которых было по 14 номинаций — прим. RTVI). При этом сам Баженов отметил, что фильм «не то чтобы посредственный, но слабый» для церемонии такого уровня.

«16 номинаций — это звучит как плевок в “Оскар”. Наверное, поэтому такое яркое возбуждение и обсуждение везде, где ни заходишь. Идет обсуждение “Оскара” и обязательно будет негодование, кто-то будет защищать, и будут бесконечные споры. Я, кстати, не думал об этом, но, возможно, такие вещи с номинациями специально происходят, чтобы вызвать какой-то резонанс. Такое, наверное, тоже может быть», — допустил собеседник RTVI.

На вопрос о том, является ли просмотр церемонии вручения кинопремии своеобразной данью прошлому или аналогом ежегодной презентации вроде мероприятий Apple, Баженов ответил, что импульс для обсуждений вызывают именно спорные номинации.

Сама же премия, уверен он, остается авторитетной просто потому, что лучшей награды для кинодеятелей до сих пор не придумали.

«Круче “Оскара” — нет. Да, интересен «Золотой глобус», но это именно своего рода подготовка перед «Оскаром». Он всегда проходит как-то тише. И после него все гадают: а что же будет на “Оскаре”?» — отметил кинокритик.

Блогер признался, что сам он больше любит «Золотую малину», но при этом отметил, что это скорее шутка, а сама награда носит несерьезный характер.

«Думаю, что ничего круче “Оскара” не появится, потому что все-таки это исторически очень большой и дорогой актив. В свое время, когда был MTV и так далее, пытались создать ему молодежную альтернативу, но это долго не продержалось. А “Оскар” сколько лет держится и будет, думаю, еще [столько же] держаться. Да, может, к большому разочарованию кого-то, но это просто такой факт — ничего круче “Оскара” не будет», — заключил Баженов.

Ранее американская киноакадемия объявила номинантов на 98-ю премию «Оскар», которая пройдет 15 марта (в ночь на 16 марта мск). Вести ее второй раз подряд будет телеведущий и комик Конан О’Брайен. В числе номинантов в этом году оказался мультфильм «Три сестры» Константина Бронзита.

Помимо рекордного количества номинаций, который получил фильм «Грешники», еще одной особенностью в этом году на премии станет появление номинации за лучший кастинг, которая будет вручаться кастинг-директорам.

Претенденты на получение премии «Оскар» в основных категориях в этом году следующие: