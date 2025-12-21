Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко завершил работу с 14-летней спортсменкой Еленой Костылевой. Ранее тренер и его супруга Яна Рудковская заявляли, что девочка подвергается физическому насилию со стороны собственной матери.

Плющенко сказал, что с большим сожалением прекращает сотрудничество с Костылевой. Спортсмен утверждает, что его команда «боролась за нее до конца», уступая и идя навстречу, но иногда «не все зависит <…> от спортсмена и тренера, и всей команды».

Фигурист подчеркнул, что остается неравнодушным к взаимоотношениям Лены и ее матери. На фоне этого он напомнил бывшей воспитаннице, что всегда поможет ей и поддержит «независимо ни от чего».

«Лена, ты знаешь как я и все [мы] к тебе относимся. У тебя есть мой номер телефона. Знай, что я всегда тебе помогу. <…> Я желаю тебе только побед», — обратился Плющенко к Костылевой.

Среди прочего, он назвал ее «очень талантливой и сильной девочкой». Олимпийский чемпион предположил, что их книга «до конца не прочитана, а главное — не закончена».

«Я ставлю в ней [нашей совместной книге] многоточие… Обнимаю тебя, твой друг и твой тренер Евгений Плющенко», — заключил он.

Мать Елены Костылевой Ирина в своем телеграм-канале написала, что ее дочь «окончательно» прекратила сотрудничество с Евгением Плющенко. По словам женщины, пост в поддержку, который написал фигурист, был не нужен.

Ирина Костылева добавила, что новым тренером ее дочери стала Софья Федорченко — 19 декабря уже состоялась тренировка.

«С Леной все нормально. <…> [Ее новый] тренер находится в Москве, она предложила подготовить Лену к первенству России. Лена пока будет жить у нового тренера», — пояснила Костылева-старшая.

В ноябре Яна Рудковская опубликовала в своем телеграм-канале видео, на котором Ирина Костылева бьет кулаком в живот свою дочь Елену, а после силой стягивает с нее коньки.

«В конце Лена в страхе загораживает от мамы свою голову руками. Она боится, что кулаком сейчас прилетит и туда. Это недопустимо. Это чудовищно!», — описала происходящее продюсер.

По словам Рудковской, подобный инцидент был зафиксирован не первый раз — на видео якобы показано «не самое страшное». Супруга Плющенко подчеркнула, что полтора года «мы пытались договориться, <…> защитить Лену, <…> очень много сделать для этой девочки», из-за чего их жизнь «превратилась в ад».

Она уточнила, что после каждого зафиксированного акта физического насилия в сторону Елены вызывали полицию, опеку и представителей по делам несовершеннолетних. Но постоянно «шли навстречу» по просьбам фигуристки, полагаясь на обещания ее матери «больше так не делать».

«Все было направлено на то, чтобы сохранить семью, потому что любой девочке нужна мать! Но разве на фото [с фиксацией побоев] — любящая мать?» — задалась вопросом Рудковская.

Сам Плющенко рассказывал, что Ирина Костылева якобы состоит на учете в органах опеки из-за «жесткого обращения с собственным ребенком». Он подчеркивал, что направил жалобу уполномоченному при президенте России по правам ребенка Марии Львовой-Беловой, а также в Федерацию фигурного катания на коньках России (ФФККР).

Кроме того, олимпийский чемпион утверждал, что женщина оскорбляла тренеров, спортсменов и их родителей, выбегала на лед с «дилетантскими указаниями», «систематически лгала» про него и «Академию Плющенко» в своих соцсетях.

Ирина Костылева все обвинения отрицает. В своем телеграм-канале она пишет, что «любит свою дочь», а Евгений Плющенко якобы использует девочку «в выгоде». Помимо этого, женщина утверждает, что опубликованное Яной Рудковской видео, на котором якобы зафиксирована ее потасовка с дочерью, сгенерировано искусственным интеллектом.