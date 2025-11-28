Фигуристку из академии «Ангелы Плющенко» Елену Костылеву избила собственная мать после тренировки. Запись с видеокамер в своем телеграм-канале опубликовала супруга двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко Яна Рудковская.

Письменное разрешение на публикацию, по ее словам, дал отец ребенка — Валерий. Сама запись, как уточняется, была сделана еще месяц назад. На кадрах видно, как женщина бьет дочь кулаком в живот, а после силой стаскивает с нее коньки.

«В конце Лена в страхе загораживает от мамы свою голову руками. Она боится, что кулаком сейчас прилетит и туда. Это недопустимо. Это чудовищно!», — написала Рудковская.

Она отметила, что это «не единственное, не последнее и, увы, не самое страшное, видео». Другие записи, по ее словам, «в интересах Лены» следовало бы показать в суде.

Юная фигуристка Елена Костылева в прошлом сезоне выиграла первенство России и финал юниорского Гран-при России, в нынешнем — победила на этапе Гран-при в Москве и была второй в Омске.

Сам Плющенко рассказывал, что мать спортсменки — Ирина — уже состоит на учете в органах опеки по вопросу жестокого обращения с ребенком. Он подчеркнул, что доказательства были собраны и переданы уполномоченному при президенте России по правам ребенка Марии Львовой-Беловой, а также в Федерацию фигурного катания на коньках России (ФФККР).

По его словам, соответствующие органы в течение года «пытались вразумить» Ирину, но после очередного избиения 24 ноября «все взвыли». Рудковская в своем телеграм-канале опубликовала фотографии свежих травм девочки.

Кроме всего прочего, Плющенко сообщил, что мать девочки мешала работе Академии. Она, как он отметил, неоднократно выбегала на лед с «дилетантскими» указаниями, снимала видео без разрешения, оскорбляла, ругалась матом, а также допускала угрозы в отношении других спортсменов.

Ирина Костылева ведет свой блог, в частности в телеграм-канале. Там у нее более 10 тыс. подписчиков. Она, как заявлено в профиле, пишет «честно о фигурном катании». Комментируя, попавшее в сеть видео, она заверила, что его «обрезали». По ее словам, дочь вышла с тренировки «неадекватной» и пихнула ее коньком, когда она, в свою очередь, якобы нагнулась их снять.

«Лена пхнула в меня коньком. Я ответила ей тем же», — подчеркнула она. (орфография и пунктуация автора сохранены. — Прим. RTVI).

Обращаясь к Рудковской мать Костылевой посоветовала ей «молчать и не заострять на этом внимание» и добавила, что тренерский штаб не справляется со своей задачей. «Где результат у Лены? Где скольжение?», — написала она.

Рудковская назвала блог Костылевой «желтушно-помойно-мусорным» и заявила, что там мать фигуристки «отбеливает себя и свою репутацию», обвиняя во лжи всех остальных. По ее мнению, Костылева специально «мочит» штаб, чтобы в Академию не приходили спортсмены из других школ. Рудковская пообещала, что блогом займется Роспотребнадзор, полиция и администрация Telegram.