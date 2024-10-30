Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на парламентских выборах в Грузии победила Россия. По его оценке, подобные события через пару лет ожидают и Молдову. Свое мнение украинский лидер озвучил в ходе пресс-конференции, организованной для ведущих СМИ государств Северной Европы.

«Мы должны признать, что в Грузии на сегодня победила Россия. Сначала они забрали часть Грузии, потом изменили политику, правительство, и теперь там пророссийское правительство. Их выбор — дружба с Россией, а не ЕС», — утверждает Зеленский (цитата по изданию «Политика Страны»).

По его мнению, цель России состоит в том, чтобы возродить Советский Союз, и Москва «сегодня победила», «забрав свободу Грузии» (цитата по агентству «РБК-Украина»). Зеленский отметил, что разница между Украиной и Грузией заключается в том, что многие украинцы, на его взгляд, «не хотели бы быть русскими», в отличие от грузинских граждан.

По словам украинского президента, по пути Грузии идет и Молдова, которая может отдалиться от Запада.

«Увидите, Россия идет тем же путем [в отношении Молдовы]. Они хотят сделать то же самое и сделают это, если Запад не остановит свои разговоры о красных линиях. Если они этого не прекратят и будут продолжать эту риторику, то они потеряют Молдову за год-два», — заявил Зеленский (цитата по «Украинской правде»).

Парламентские выборы состоялись в Грузии 26 октября, впервые в стране для голосования использовались электронные урны. Глава ЦИК республики Гиоргий Каландаришвили сообщил, что победу одержала правящая партия «Грузинская мечта», набравшая 54,08% голосов.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала выборы сфальсифицированными и обвинила Россию во вмешательстве в избирательный процесс. Она указала на невозможность признания этих выборов и сравнила этот процесс с «подчинением Грузии России».

30 октября прокуратура Грузии начала расследование предполагаемых фальсификаций на парламентских выборах. В рамках расследования 31 октября состоится допрос Саломе Зурабишвили. В прокуратуре объяснили, что у грузинской главы могут быть доказательства по делу.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков 29 октября говорил, что Россия не намерена вмешиваться во внутренние дела Грузии. По его словам, «на парламентских выборах победил тот, за кого граждане Грузии отдали свои голоса».