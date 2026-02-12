Подразделение датской компании Rockwool перечислило 600 млн рублей в фонд «Народный фронт. Все для победы». Об этом сообщает пресс-служба компании. Часть пожертвованных средств будут направлены на программы поддержки участников военной операции на Украине и их семей. Также на выделенные средства закупят высокотехнологичное оборудование и транспорт: разведывательные беспилотники и средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ), багги и квадроциклы, современные средства связи.

В ближайшие месяцы заводы Rockwool планируют официально восстановить сотрудничество с военно-промышленным комплексом (ВПК). Датская Rockwool A/S приостановила работу с российским оборонным сектором весной 2022 года. Изменение стратегии стало возможным после того, как 13 января президент Владимир Путин подписал указ о передаче активов под внешнее управление. В ведение РСА перешли все доли ООО «Роквул», принадлежавшие датской стороне, а также завод в ОЭЗ «Алабуга» (ООО «Роквул-Волга»).

Заместитель руководителя исполкома «Народного фронта» Сергей Горбунов подтвердил «Ведомостям», что организация ведет переговоры о подобных пожертвованиях и с другими представителями крупного бизнеса, однако конкретные названия компаний пока не разглашаются.

Rockwool — не первый пример участия бизнеса с иностранными корнями в подобных программах после смены собственников. Ранее, 5 февраля, производитель алюминиевой упаковки «Кэн-пак» (бывший актив американской CanPack Group) также направил 500 млн рублей на нужды участников СВО.