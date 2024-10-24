По меньшей мере семь стран НАТО, в том числе ключевые — США и Германия, выступают против того, чтобы уже сейчас пригласить Украину в альянс. Об этом пишет Politico со ссылкой на нескольких американских и натовских представителей, пожелавших остаться анонимными.

Среди противников источники издания также назвали Венгрию, Словакию, Бельгию, Словению и Испанию. Незамедлительное приглашение Украины в НАТО — это первый пункт «плана победы» украинского президента Владимира Зеленского, объявленного им 16 октября.

Ключевые члены альянса «обеспокоены возможностью оказаться втянутыми в войну с Россией», говорится в статье.

«Такие страны как Бельгия, Словения или Испания прячутся за США и Германией. Они противятся», — цитирует газета одного из своих собеседников.

Позицию Венгрии и Словакии Politico объясняет тем, что их лидеры Виктор Орбан и Роберт Фицо придерживаются «в целом прокремлевской линии». Орбан, в частности, в публикации в Facebook* назвал план Зеленского «более чем ужасающим», а Фицо предупредил, что вступление Украины в НАТО стало бы «основанием для третьей мировой».

Еще один представитель НАТО рассказал изданию, что страны блока «абстрактно поддерживают» идею приглашения Украины, но как только она «приблизится к воплощению», они начнут более публично мешать этому.

При этом, как отмечает Politico, ее собеседники указывали на то, что ни США, ни Германия все же не исключают возможного вступления Украины в НАТО.

В статье говорится, что «с энтузиазмом» к идее скорейшего приглашения Украины в альянс относятся страны Балтии и Польша. «Но этим малым странам приходится уступать место единому фронту Берлина и Вашингтона», заключает издание.

Ранее постоянный представитель США при НАТО Джулианна Смит заявила Politico, что «на сегодняшний день альянс не достиг той точки», когда он готов предложить Украине членство или направить приглашение на вступление.

«План победы» Зеленского и реакции на него

В «плане победы» Зеленского, помимо приглашения в НАТО еще до окончания боевых действий, содержатся еще четыре пункта — укрепление обороны страны, размещение «комплексного неядерного стратегического пакета сдерживания», помощь в развитии украинской экономики и предложение задействовать украинских военных в защите Европы после окончания конфликта.

В Вашингтоне заявили, что поддерживают план Зеленского по «достижению справедливого мира». Вместе с тем американские СМИ утверждают, что план Зеленского не вызвал энтузиазма, а источник журнала The Economist заявил, что в США считают план «обреченным на провал», но не говорят этого Зеленскому напрямую.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала инициативу «планом беды Украины и украинского народа». В Кремле документ сочли «замаскированным планом» США по продолжению военного конфликта, а сами предложения — эфемерными.

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