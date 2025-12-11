Организация объединенных наций (ООН) с малой вероятностью может признать Украину ответственной за геноцид на Донбассе, считает политолог Юрий Светов. В разговоре с «Абзацем» он пояснил, что не верит в такой сценарий, поскольку под обвинениями могут оказаться и партнеры Киева из западных стран.

По его словам, ООН может признать Украину виновной по некоторым отдельным эпизодам, однако полную ответственность Киева за военные преступления признать «не дадут покровители» страны.

«Оттуда тянется цепочка тех, кто финансировал, поддерживал Украину в те годы. Это было время, когда были заключены Минские соглашения, в них участвовали Германия и Франция», — пояснил Светов.

Если ООН возложит ответственность на Украину, это будет означать, что западные партнеры страны «закрывали глаза на этот геноцид», поддерживая Киев. Эксперт обратил внимание на влияние США, поскольку активизировавшийся процесс переговоров может сыграть роль в решениях ООН.

Вместе с этим Светов указал на слабую эффективность Международного суда ООН и Международного уголовного суда (МУС) в подобных вопросах. Эти инстанции, по его словам, в определенной степени ориентируются на призывы Дональда Трампа объективно оценивать ситуацию на Донбассе.

«Более эффективно то, что делает наш Следственный комитет, который собирает доказательства преступлений, совершенных украинскими военными и чиновниками. Когда наступит мир на Украине, тогда будем мы проводить судебный процесс, мы будем привлекать к ответственности этих людей», — заключил собеседник «Абзаца».

Международный суд ООН 5 декабря счел приемлемыми встречные требования России в деле о возможном нарушении конвенции о геноциде, которое Украина возбудила в 2022 году. Киеву поставили дедлайн подачи ответа 7 декабря 2026 года, после чего Москва сможет возразить на ответ до 7 декабря 2027 года.

Украина направила иск против России в Международный суд ООН 27 февраля 2022 года, спустя три дня после начала боевых действий. В заявлении было обозначено требование привлечь Москву к ответственности «за манипуляцию понятием “геноцид” для оправдания агрессии». Киев отрицает обвинения в геноциде на территории ЛДНР.

В январе 2024 года стало известно, что ООН продолжит рассмотрение иска Украины к России, отметив, что обладает юрисдикцией, чтобы рассмотреть лишь некоторую часть исходного дела. Судьи отказались рассматривать вопрос нарушения Россией «Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него» 1948 года.

В ноябре того же года МИД России передал в Международный уголовный суд доказательства того, что Украина совершала геноцид на Донбассе. Документ, как отметило ведомство, содержит 522 страницы основного текста и свыше 10 тыс. приложений к нему. В МИДе уточнили, что речь идет о более чем 140 эпизодах «целенаправленного уничтожения мирного населения Донбасса».